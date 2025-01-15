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Проект сделки по прекращению огня в Газе в целом согласован, пишет CBS - РИА Новости, 15.01.2025
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15:02 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/gaza-1993850853.html
Проект сделки по прекращению огня в Газе в целом согласован, пишет CBS
Проект сделки по прекращению огня в Газе в целом согласован, пишет CBS - РИА Новости, 15.01.2025
Проект сделки по прекращению огня в Газе в целом согласован, пишет CBS
Проект сделки по прекращению огня в секторе Газа в целом согласован, может быть окончательно утверждён Израилем и палестинским движением ХАМАС на этой неделе,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:02:00+03:00
2025-01-15T15:02:00+03:00
хамас
израиль
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Проект сделки по прекращению огня в секторе Газа в целом согласован, может быть окончательно утверждён Израилем и палестинским движением ХАМАС на этой неделе, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на арабских, американских и израильских чиновников."Проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в целом согласован и, если всё пойдёт хорошо, будет окончательно согласован Израилем и ХАМАС на этой неделе", - говорится в сообщении.Во вторник официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер сообщал, что сделка по урегулированию в секторе Газа и освобождению израильских заложников близка, но еще не достигнута, так как согласия со стороны палестинского движения ХАМАС пока не получено.
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хамас, израиль, в мире
ХАМАС, Израиль, В мире
Проект сделки по прекращению огня в Газе в целом согласован, пишет CBS

CBS: проект сделки по прекращению огня в Газе могут принять на этой неделе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Проект сделки по прекращению огня в секторе Газа в целом согласован, может быть окончательно утверждён Израилем и палестинским движением ХАМАС на этой неделе, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на арабских, американских и израильских чиновников.
"Проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в целом согласован и, если всё пойдёт хорошо, будет окончательно согласован Израилем и ХАМАС на этой неделе", - говорится в сообщении.
Во вторник официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер сообщал, что сделка по урегулированию в секторе Газа и освобождению израильских заложников близка, но еще не достигнута, так как согласия со стороны палестинского движения ХАМАС пока не получено.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
ХАМАС приняло условия сделки по прекращению огня, пишет AP
14 января, 13:59
 
ХАМАСИзраильВ мире
 
 
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