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СМИ: при обстреле Израилем дома в секторе Газа погибли тринадцать человек - РИА Новости, 15.01.2025
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01:55 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/gaza-1993753898.html
СМИ: при обстреле Израилем дома в секторе Газа погибли тринадцать человек
СМИ: при обстреле Израилем дома в секторе Газа погибли тринадцать человек - РИА Новости, 15.01.2025
СМИ: при обстреле Израилем дома в секторе Газа погибли тринадцать человек
Тринадцать человек погибли в результате израильского обстрела дома в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает палестинский телеканал Al... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T01:55:00+03:00
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КАИР, 15 янв - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате израильского обстрела дома в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa. "Тринадцать человек погибли, есть пострадавшие, большинство из которых серьезно ранены при обстреле самолетами оккупации дома на улице Аль-Барака в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысяч палестинцев, пострадали - свыше 110 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250110/gaza-1993090039.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН
СМИ: при обстреле Израилем дома в секторе Газа погибли тринадцать человек

Al Aqsa: при израильском обстреле дома в Дейр-эль-Балахе погибли 13 человек

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 15 янв - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате израильского обстрела дома в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.
"Тринадцать человек погибли, есть пострадавшие, большинство из которых серьезно ранены при обстреле самолетами оккупации дома на улице Аль-Барака в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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10 января, 12:06
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысяч палестинцев, пострадали - свыше 110 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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13 января, 18:28
 
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