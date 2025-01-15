https://ria.ru/20250115/gaza-1993753898.html

СМИ: при обстреле Израилем дома в секторе Газа погибли тринадцать человек

СМИ: при обстреле Израилем дома в секторе Газа погибли тринадцать человек - РИА Новости, 15.01.2025

СМИ: при обстреле Израилем дома в секторе Газа погибли тринадцать человек

Тринадцать человек погибли в результате израильского обстрела дома в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает палестинский телеканал Al... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T01:55:00+03:00

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КАИР, 15 янв - РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате израильского обстрела дома в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщает палестинский телеканал Al Aqsa. "Тринадцать человек погибли, есть пострадавшие, большинство из которых серьезно ранены при обстреле самолетами оккупации дома на улице Аль-Барака в городе Дейр-эль-Балах в центре сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысяч палестинцев, пострадали - свыше 110 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250110/gaza-1993090039.html

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