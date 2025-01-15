https://ria.ru/20250115/gaz-1993925514.html

США выступают за полный отказ ЕС от российского газа

США выступают за полный отказ ЕС от российского газа - РИА Новости, 15.01.2025

США выступают за полный отказ ЕС от российского газа

США выступают за полный отказ ЕС от экспорта российского газа, несмотря на стремление ряда стран, в том числе Словакии, Венгрии и Австрии, сохранить поставки,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T22:54:00+03:00

2025-01-15T22:54:00+03:00

2025-01-15T23:02:00+03:00

сша

словакия

венгрия

государственный департамент сша

евросоюз

брюссель

джеффри пайетт

австрия

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США выступают за полный отказ ЕС от экспорта российского газа, несмотря на стремление ряда стран, в том числе Словакии, Венгрии и Австрии, сохранить поставки, заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт."Словакия, Венгрия, Австрия - по сути, вот о ком вы говорите. Я считаю, что в конечном счете это является вопросом Брюсселя. Решение было четко принято в Брюсселе, чтобы свести к нулю (поставки газа из РФ - ред.) к 2027 году… Соединенные Штаты решительно поддерживают эту цель", - заявил он во время выступления в организации Atlantic Council (признана нежелательной в РФ), комментируя желание ряда европейских стран сохранить поставки российского газа вопреки требованию Брюсселя отказаться от них.

https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993764458.html

сша

словакия

венгрия

брюссель

австрия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, словакия, венгрия, государственный департамент сша, евросоюз, брюссель, джеффри пайетт, австрия