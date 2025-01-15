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США выступают за полный отказ ЕС от российского газа - РИА Новости, 15.01.2025
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22:54 15.01.2025 (обновлено: 23:02 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/gaz-1993925514.html
США выступают за полный отказ ЕС от российского газа
США выступают за полный отказ ЕС от российского газа - РИА Новости, 15.01.2025
США выступают за полный отказ ЕС от российского газа
США выступают за полный отказ ЕС от экспорта российского газа, несмотря на стремление ряда стран, в том числе Словакии, Венгрии и Австрии, сохранить поставки,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:54:00+03:00
2025-01-15T23:02:00+03:00
сша
словакия
венгрия
государственный департамент сша
евросоюз
брюссель
джеффри пайетт
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США выступают за полный отказ ЕС от экспорта российского газа, несмотря на стремление ряда стран, в том числе Словакии, Венгрии и Австрии, сохранить поставки, заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт."Словакия, Венгрия, Австрия - по сути, вот о ком вы говорите. Я считаю, что в конечном счете это является вопросом Брюсселя. Решение было четко принято в Брюсселе, чтобы свести к нулю (поставки газа из РФ - ред.) к 2027 году… Соединенные Штаты решительно поддерживают эту цель", - заявил он во время выступления в организации Atlantic Council (признана нежелательной в РФ), комментируя желание ряда европейских стран сохранить поставки российского газа вопреки требованию Брюсселя отказаться от них.
https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993764458.html
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сша, словакия, венгрия, государственный департамент сша, евросоюз, брюссель, джеффри пайетт, австрия
США, Словакия, Венгрия, Государственный департамент США, Евросоюз, Брюссель, Джеффри Пайетт, Австрия
США выступают за полный отказ ЕС от российского газа

Госдеп заявил, что США выступают за полный отказ ЕС от импорта российского газа

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США выступают за полный отказ ЕС от экспорта российского газа, несмотря на стремление ряда стран, в том числе Словакии, Венгрии и Австрии, сохранить поставки, заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.
«
"Словакия, Венгрия, Австрия - по сути, вот о ком вы говорите. Я считаю, что в конечном счете это является вопросом Брюсселя. Решение было четко принято в Брюсселе, чтобы свести к нулю (поставки газа из РФ - ред.) к 2027 году… Соединенные Штаты решительно поддерживают эту цель", - заявил он во время выступления в организации Atlantic Council (признана нежелательной в РФ), комментируя желание ряда европейских стран сохранить поставки российского газа вопреки требованию Брюсселя отказаться от них.
Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Санкции против СПГ из России навредят самим американцам, считает экономист
Вчера, 06:39
 
СШАСловакияВенгрияГосударственный департамент СШАЕвросоюзБрюссельДжеффри ПайеттАвстрия
 
 
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