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Словакия готовит ответ на прекращение Украиной транзита российского газа - РИА Новости, 15.01.2025
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15:01 15.01.2025 (обновлено: 16:53 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/gaz-1993850426.html
Словакия готовит ответ на прекращение Украиной транзита российского газа
Словакия готовит ответ на прекращение Украиной транзита российского газа - РИА Новости, 15.01.2025
Словакия готовит ответ на прекращение Украиной транзита российского газа
Братислава готовит ответ на прекращение Киевом транзита российского газа, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:01:00+03:00
2025-01-15T16:53:00+03:00
словакия
украина
россия
транзит газа через украину
экономика
киев
владимир зеленский
роберт фицо
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Братислава готовит ответ на прекращение Киевом транзита российского газа, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар."Мы хотим иметь отношения корректные, заслуживающие доверия, и шаги господина (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, его последние шаги, конечно, не были корректными или заслуживающими доверия. Так что мы в настоящее время переосмысливаем, как будет реагировать словацкая сторона, но окончательное решение пока не принято", — сообщил собеседник агентства.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркивал, что Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.Фицо заявлял, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
https://ria.ru/20250110/gazprom-1993136547.html
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
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словакия, украина, россия, транзит газа через украину, экономика, киев, владимир зеленский, роберт фицо, газпром, нафтогаз украины, евросоюз
Словакия, Украина, Россия, транзит газа через Украину, Экономика, Киев, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Газпром, Нафтогаз Украины, Евросоюз
Словакия готовит ответ на прекращение Украиной транзита российского газа

Гашпар: Словакия ответит Украине на прекращение транзита российского газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция "Нежухив" во Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Газораспределительная станция "Нежухив" во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Братислава готовит ответ на прекращение Киевом транзита российского газа, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
"Мы хотим иметь отношения корректные, заслуживающие доверия, и шаги господина (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, его последние шаги, конечно, не были корректными или заслуживающими доверия. Так что мы в настоящее время переосмысливаем, как будет реагировать словацкая сторона, но окончательное решение пока не принято", — сообщил собеседник агентства.
Газовый интерконнектор Польша — Словакия - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Газпром" пообещал поставить Словакии газ в обход Украины, заявил Фицо
10 января, 15:33
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркивал, что Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
19 декабря 2024, 08:00
Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
Фицо заявлял, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
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СловакияУкраинаРоссиятранзит газа через УкраинуЭкономикаКиевВладимир ЗеленскийРоберт ФицоГазпромНафтогаз УкраиныЕвросоюз
 
 
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