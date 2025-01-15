https://ria.ru/20250115/gaz-1993850426.html

Словакия готовит ответ на прекращение Украиной транзита российского газа

Словакия готовит ответ на прекращение Украиной транзита российского газа - РИА Новости, 15.01.2025

Словакия готовит ответ на прекращение Украиной транзита российского газа

Братислава готовит ответ на прекращение Киевом транзита российского газа, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. РИА Новости, 15.01.2025

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словакия

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транзит газа через украину

экономика

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Братислава готовит ответ на прекращение Киевом транзита российского газа, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар."Мы хотим иметь отношения корректные, заслуживающие доверия, и шаги господина (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, его последние шаги, конечно, не были корректными или заслуживающими доверия. Так что мы в настоящее время переосмысливаем, как будет реагировать словацкая сторона, но окончательное решение пока не принято", — сообщил собеседник агентства.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркивал, что Владимир Зеленский, решивший остановить транзит газа, умышленно вредит финансовым интересам Словакии и Евросоюза, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.Фицо заявлял, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

словакия, украина, россия, транзит газа через украину, экономика, киев, владимир зеленский, роберт фицо, газпром, нафтогаз украины, евросоюз