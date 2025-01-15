https://ria.ru/20250115/gaz-1993846337.html

Киев пытается блокировать другие маршруты для транзита газа, заявил Гашпар

Киев пытается блокировать другие маршруты для транзита газа, заявил Гашпар - РИА Новости, 15.01.2025

Киев пытается блокировать другие маршруты для транзита газа, заявил Гашпар

Владимир Зеленский не желает возвращать транзит российского природного газа через территорию Украины, Киев пытается заблокировать и другие транзитные маршруты,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:46:00+03:00

2025-01-15T14:46:00+03:00

2025-01-15T14:52:00+03:00

киев

россия

данко (александр фадеев)

украина

транзит газа через украину

словакия

владимир зеленский

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский не желает возвращать транзит российского природного газа через территорию Украины, Киев пытается заблокировать и другие транзитные маршруты, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар."Исходя из последних заявлений президента (Владимира - ред.) Зеленского ясно, что он не желает обновить транзит по территории Украины. Я вообще полагаю, что он пытается заблокировать и другие транзитные маршруты. Наша цель – покрыть собственную потребность наших хранилищ, и решаем доставку газа через другие маршруты", - сказал Гашпар в беседе с агентством.Он добавил, что не уверен, что диалог с Зеленским получится обновить."Я в этом моменте скорее пессимист", - подчеркнул Гашпар.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено.

https://ria.ru/20250112/tranzit-1993347990.html

киев

россия

украина

словакия

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