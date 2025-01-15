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Киев пытается блокировать другие маршруты для транзита газа, заявил Гашпар
Киев пытается блокировать другие маршруты для транзита газа, заявил Гашпар - РИА Новости, 15.01.2025
Киев пытается блокировать другие маршруты для транзита газа, заявил Гашпар
Владимир Зеленский не желает возвращать транзит российского природного газа через территорию Украины, Киев пытается заблокировать и другие транзитные маршруты,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:46:00+03:00
2025-01-15T14:46:00+03:00
2025-01-15T14:52:00+03:00
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данко (александр фадеев)
украина
транзит газа через украину
словакия
владимир зеленский
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский не желает возвращать транзит российского природного газа через территорию Украины, Киев пытается заблокировать и другие транзитные маршруты, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар."Исходя из последних заявлений президента (Владимира - ред.) Зеленского ясно, что он не желает обновить транзит по территории Украины. Я вообще полагаю, что он пытается заблокировать и другие транзитные маршруты. Наша цель – покрыть собственную потребность наших хранилищ, и решаем доставку газа через другие маршруты", - сказал Гашпар в беседе с агентством.Он добавил, что не уверен, что диалог с Зеленским получится обновить."Я в этом моменте скорее пессимист", - подчеркнул Гашпар.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку атаковать с помощью девяти беспилотников компрессорную станцию "Турецкого потока" близ Анапы в Краснодарском крае с целью прекращения поставок газа в европейские страны, все БПЛА были сбиты. Станция подает газ в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме, сбоев в работе не допущено.
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Киев, Россия, Данко (Александр Фадеев), Украина, транзит газа через Украину, Словакия, Владимир Зеленский, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Турецкий поток, В мире
Киев пытается блокировать другие маршруты для транзита газа, заявил Гашпар
Гашпар заявил, что Киев не хочет вернуть транзит газа из России через Украину