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Поставки газа в Европу зависят от позиции покупателей, заявили в МИД - РИА Новости, 15.01.2025
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08:32 15.01.2025 (обновлено: 08:41 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/gaz-1993772697.html
Поставки газа в Европу зависят от позиции покупателей, заявили в МИД
Поставки газа в Европу зависят от позиции покупателей, заявили в МИД - РИА Новости, 15.01.2025
Поставки газа в Европу зависят от позиции покупателей, заявили в МИД
Россия готова поставлять газ в Европу, но перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей, заявил РИА новости директор департамента экономического... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:32:00+03:00
2025-01-15T08:41:00+03:00
экономика
дмитрий биричевский
европа
россия
украина
владимир путин
национальный антитеррористический комитет рф
нафтогаз украины
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия готова поставлять газ в Европу, но перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Что касается перспектив возобновления поставок российских углеводородов в Европу, то хотели бы отметить, что Россия всегда ответственно подходила к выполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России поставлять "голубое" топливо как через территорию Украины, так и по сохранившейся после теракта ветке газопровода "Северный поток". Однако будущее таких поставок целиком зависит от позиций транзитера и покупателей – от Киева и стран Евросоюза", - сказал он в интервью агентству.Газа от "Газпрома" – частично или полностью – в 2022 году лишились многие страны Европы. Так, весной 2022-го российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" также остановилась.С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250115/postavki-1993769049.html
https://ria.ru/20250114/gaz-1993689301.html
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экономика, дмитрий биричевский, европа, россия, украина, владимир путин, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, газпром, северный поток
Экономика, Дмитрий Биричевский, Европа, Россия, Украина, Владимир Путин, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины, Газпром, Северный поток
Поставки газа в Европу зависят от позиции покупателей, заявили в МИД

МИД РФ: поставки газа в Европу зависят от позиции покупателей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия готова поставлять газ в Европу, но перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Что касается перспектив возобновления поставок российских углеводородов в Европу, то хотели бы отметить, что Россия всегда ответственно подходила к выполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России поставлять "голубое" топливо как через территорию Украины, так и по сохранившейся после теракта ветке газопровода "Северный поток". Однако будущее таких поставок целиком зависит от позиций транзитера и покупателей – от Киева и стран Евросоюза", - сказал он в интервью агентству.
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Газа от "Газпрома" – частично или полностью – в 2022 году лишились многие страны Европы. Так, весной 2022-го российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" также остановилась.
С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.
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ЭкономикаДмитрий БиричевскийЕвропаРоссияУкраинаВладимир ПутинНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз УкраиныГазпромСеверный поток
 
 
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