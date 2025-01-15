Поставки газа в Европу зависят от позиции покупателей, заявили в МИД
МИД РФ: поставки газа в Европу зависят от позиции покупателей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия готова поставлять газ в Европу, но перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Что касается перспектив возобновления поставок российских углеводородов в Европу, то хотели бы отметить, что Россия всегда ответственно подходила к выполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России поставлять "голубое" топливо как через территорию Украины, так и по сохранившейся после теракта ветке газопровода "Северный поток". Однако будущее таких поставок целиком зависит от позиций транзитера и покупателей – от Киева и стран Евросоюза", - сказал он в интервью агентству.
Газа от "Газпрома" – частично или полностью – в 2022 году лишились многие страны Европы. Так, весной 2022-го российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" также остановилась.
С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.