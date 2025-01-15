https://ria.ru/20250115/gaz-1993772697.html

Поставки газа в Европу зависят от позиции покупателей, заявили в МИД

Поставки газа в Европу зависят от позиции покупателей, заявили в МИД - РИА Новости, 15.01.2025

Поставки газа в Европу зависят от позиции покупателей, заявили в МИД

Россия готова поставлять газ в Европу, но перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей, заявил РИА новости директор департамента экономического... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:32:00+03:00

2025-01-15T08:32:00+03:00

2025-01-15T08:41:00+03:00

экономика

дмитрий биричевский

европа

россия

украина

владимир путин

национальный антитеррористический комитет рф

нафтогаз украины

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия готова поставлять газ в Европу, но перспективы таких поставок зависят от позиции покупателей, заявил РИА новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."Что касается перспектив возобновления поставок российских углеводородов в Европу, то хотели бы отметить, что Россия всегда ответственно подходила к выполнению своих контрактных обязательств по поставкам энергоресурсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России поставлять "голубое" топливо как через территорию Украины, так и по сохранившейся после теракта ветке газопровода "Северный поток". Однако будущее таких поставок целиком зависит от позиций транзитера и покупателей – от Киева и стран Евросоюза", - сказал он в интервью агентству.Газа от "Газпрома" – частично или полностью – в 2022 году лишились многие страны Европы. Так, весной 2022-го российская компания сократила или прекратила поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, в основном указывая на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по основному маршруту – "Северному потоку". Прокачка по балансирующему белорусскому маршруту "Ямал-Европа" также остановилась.С истечением соглашения "Газпрома" с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа по украинской территории не осуществляется. Российская компания сообщала, что лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250115/postavki-1993769049.html

https://ria.ru/20250114/gaz-1993689301.html

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экономика, дмитрий биричевский, европа, россия, украина, владимир путин, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины, газпром, северный поток