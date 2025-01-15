https://ria.ru/20250115/fsb-1993801107.html

Появились подробности срыва операции Киева по подкупу российских военных

Появились подробности срыва операции Киева по подкупу российских военных - РИА Новости, 15.01.2025

Появились подробности срыва операции Киева по подкупу российских военных

ФСБ России обнародовала подробности оперативной игры, в результате которой была сорвана попытка военной разведки Украины подкупом склонить российских бойцов к... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T11:01:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ФСБ России обнародовала подробности оперативной игры, в результате которой была сорвана попытка военной разведки Украины подкупом склонить российских бойцов к оставлению позиций в Горловке в ДНР. ФСБ осенью 2023 года получила информацию, что военная разведка Украины накануне очередного саммита НАТО попыталась за 1 миллион долларов склонить российских военных к оставлению позиций в Горловке, сообщил сотрудник ФСБ на видео, опубликованном российской спецслужбой. "После получения информации мы включились в работу. На контакт с сотрудником украинской военной разведки вывели офицера Вооруженных сил России, подчиненные которого якобы непосредственно обороняли нужный участок фронта", - добавил сотрудник ФСБ. "Разведчику я сказал, якобы я согласен, заплати мне аванс - 100 тысяч долларов. (Он) сказал, что после этого поможет мне уехать в Европу", - заявил российский офицер. "В последующем через своих людей представители украинской разведки передали офицеру деньги наличными", - добавил сотрудник ФСБ. На видео от ФСБ показаны переданные купюры. Российский военный также рассказал, как были разбиты силы ВСУ, пытавшиеся наступать. "В один из дней утром противник без какой-либо артиллерийской подготовки силами спецподразделений при поддержке бронемашин выдвинулся на те позиции, которые ранее со мной были оговорены. Естественно, все их передвижения мы фиксировали и, подпустив их ближе, просто отработали по ним всем, что у нас было. Они, естественно, ничего не поняли, накаты продолжались примерно еще пару раз и, понеся очень большие потери, они просто были вынуждены отступить", - заявил он.Оперативной игрой называется система контрразведывательных мероприятий, в ходе которых действия противника оказываются под контролем и в направлении, выгодном для контрразведки. Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим один миллион долларов за оставление позиций в Горловке в ДНР, контрразведка сорвала эти планы, сообщили в ФСБ. В качестве аванса от ГУР МО Украины было получено 100 тысяч долларов, а в ходе проведения оперативных мероприятий вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. В результате российские военные нанесли удары по выявленным маршрутам украинских войск, те понесли серьезные потери. Полученные деньги же направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, участвующих в СВО, подчеркнули в ФСБ.

https://ria.ru/20250114/arest-1993594843.html

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украина

горловка

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Разведка ВСУ планировала подкупить российских военных в ДНР Военная разведка Украины была готова помочь российскому военному уехать в Европу, если бы он помог ВСУ занять позиции в Горловке. Видео с подробностями "оперативной игры", в результате которой ВСУ понесли серьезные потери, опубликовала ФСБ. ФСБ предотвратили подкуп российских военных в Горловке 2025-01-15T11:01 true PT3M02S

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украина, горловка, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, вооруженные силы украины, безопасность