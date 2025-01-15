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ФСБ раскрыла подробности о попытке подкупа российских военных Украиной
ФСБ раскрыла подробности о попытке подкупа российских военных Украиной - РИА Новости, 15.01.2025
ФСБ раскрыла подробности о попытке подкупа российских военных Украиной
Военная разведка Украины осенью 2023 года, накануне саммита НАТО, попыталась подкупом склонить российских военных к оставлению позиций в Горловке, сообщил... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:37:00+03:00
2025-01-15T10:37:00+03:00
2025-01-15T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военная разведка Украины осенью 2023 года, накануне саммита НАТО, попыталась подкупом склонить российских военных к оставлению позиций в Горловке, сообщил оперативный сотрудник ФСБ на видео, обнародованном спецслужбой. "Осенью 2023 года накануне очередного саммита НАТО нами была получена информация о попытках украинской военной разведки выйти на контакт с российскими военнослужащими, обороняющими позиции возле шахты имени Гагарина в районе населённого пункта Горловка Донецкой Народной Республики. Целями ГУР являлись их подкуп и склонение к сдаче занимаемых позиций за один миллион долларов", - сказал оперативный сотрудник. Ранее ФСБ сообщила, что представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов за оставление позиций в Горловке, эти планы были сорваны военной контрразведкой ФСБ. Киев не только лишился выплаченных в качестве аванса 100 тысяч долларов, но и понес значительные людские и материальные потери после того, как ВС РФ нанесли удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований.
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Разведка ВСУ планировала подкупить российских военных в ДНР
Военная разведка Украины была готова помочь российскому военному уехать в Европу, если бы он помог ВСУ занять позиции в Горловке. Видео с подробностями "оперативной игры", в результате которой ВСУ понесли серьезные потери, опубликовала ФСБ. ФСБ предотвратили подкуп российских военных в Горловке
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горловка, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, вооруженные силы рф, безопасность
Горловка, Украина, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ФСБ раскрыла подробности о попытке подкупа российских военных Украиной
ФСБ: украинская разведка пыталась подкупить российских военных осенью 2023 года