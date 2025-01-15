https://ria.ru/20250115/fsb-1993795834.html

ФСБ раскрыла подробности о попытке подкупа российских военных Украиной

ФСБ раскрыла подробности о попытке подкупа российских военных Украиной - РИА Новости, 15.01.2025

ФСБ раскрыла подробности о попытке подкупа российских военных Украиной

Военная разведка Украины осенью 2023 года, накануне саммита НАТО, попыталась подкупом склонить российских военных к оставлению позиций в Горловке, сообщил... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:37:00+03:00

2025-01-15T10:37:00+03:00

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горловка

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военная разведка Украины осенью 2023 года, накануне саммита НАТО, попыталась подкупом склонить российских военных к оставлению позиций в Горловке, сообщил оперативный сотрудник ФСБ на видео, обнародованном спецслужбой. "Осенью 2023 года накануне очередного саммита НАТО нами была получена информация о попытках украинской военной разведки выйти на контакт с российскими военнослужащими, обороняющими позиции возле шахты имени Гагарина в районе населённого пункта Горловка Донецкой Народной Республики. Целями ГУР являлись их подкуп и склонение к сдаче занимаемых позиций за один миллион долларов", - сказал оперативный сотрудник. Ранее ФСБ сообщила, что представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов за оставление позиций в Горловке, эти планы были сорваны военной контрразведкой ФСБ. Киев не только лишился выплаченных в качестве аванса 100 тысяч долларов, но и понес значительные людские и материальные потери после того, как ВС РФ нанесли удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований.

https://ria.ru/20250114/agent-1993638447.html

горловка

украина

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Разведка ВСУ планировала подкупить российских военных в ДНР Военная разведка Украины была готова помочь российскому военному уехать в Европу, если бы он помог ВСУ занять позиции в Горловке. Видео с подробностями "оперативной игры", в результате которой ВСУ понесли серьезные потери, опубликовала ФСБ. ФСБ предотвратили подкуп российских военных в Горловке 2025-01-15T10:37 true PT3M02S

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горловка, украина, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, вооруженные силы рф, безопасность