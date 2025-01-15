https://ria.ru/20250115/fsb-1993788569.html

ФСБ обнародовала аудио разговора с сотрудником украинской разведки

ФСБ обнародовала аудио разговора с сотрудником украинской разведки - РИА Новости, 15.01.2025

ФСБ обнародовала аудио разговора с сотрудником украинской разведки

ФСБ России обнародовала аудиозапись со словами сотрудника военной разведки Украины, предлагавшего российским военным сдачу позиций в Горловке. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:09:00+03:00

2025-01-15T10:09:00+03:00

2025-01-15T17:29:00+03:00

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

горловка

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. ФСБ России обнародовала аудиозапись со словами сотрудника военной разведки Украины, предлагавшего российским военным сдачу позиций в Горловке.Спецслужба сообщила в среду, что военная разведка Украины обещала российским военнослужащим миллион долларов за оставление позиций в Горловке в ДНР, военная контрразведка ФСБ сорвала эти планы."За миллион я закрою... Дальше я, получается, сейчас просто дам вперед сотку и все... Второе — тут есть два варианта: или мне делать имитацию в двух сторонах, допустим, на броне, только так, чтобы не пострадали ни мои пацаны, ни ваши. Допустим, одну колонну вы развернете, а вторая зайдет", — сказал сотрудник украинской разведки.Он также пообещал "взять паспорта на себя", при необходимости поменять документы и семьям российских военнослужащих, чтобы те жили "в той стране, в которой захотят", в том числе в европейской. Сотрудник разведки предложил российским бойцам приехать, например, в Кишинев, а на границе перевести им биткоины."По семье — будет правильно, чтобы они выехали через Грузию в Кишинев, и оттуда я послал бы человека, чтобы он встретил их и отдал им нормальные документы, чтобы они выехали в ту страну, куда захотите", — добавил он.Он пообещал, что в случае согласия российских бойцов на "сотрудничество" ни одного выстрела ни с FPV-дронов, ни из минометов, ни из артиллерии не будет.

https://ria.ru/20241229/fsb-1991969960.html

https://ria.ru/20250114/agent-1993638447.html

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Разведка ВСУ планировала подкупить российских военных в ДНР Военная разведка Украины была готова помочь российскому военному уехать в Европу, если бы он помог ВСУ занять позиции в Горловке. Видео с подробностями "оперативной игры", в результате которой ВСУ понесли серьезные потери, опубликовала ФСБ. ФСБ предотвратили подкуп российских военных в Горловке 2025-01-15T10:09 true PT3M02S

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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), горловка, киев, вооруженные силы рф, нато, безопасность