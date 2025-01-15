https://ria.ru/20250115/fsb-1993788569.html
ФСБ обнародовала аудио разговора с сотрудником украинской разведки
ФСБ обнародовала аудио разговора с сотрудником украинской разведки - РИА Новости, 15.01.2025
ФСБ обнародовала аудио разговора с сотрудником украинской разведки
ФСБ России обнародовала аудиозапись со словами сотрудника военной разведки Украины, предлагавшего российским военным сдачу позиций в Горловке. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:09:00+03:00
2025-01-15T10:09:00+03:00
2025-01-15T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. ФСБ России обнародовала аудиозапись со словами сотрудника военной разведки Украины, предлагавшего российским военным сдачу позиций в Горловке.Спецслужба сообщила в среду, что военная разведка Украины обещала российским военнослужащим миллион долларов за оставление позиций в Горловке в ДНР, военная контрразведка ФСБ сорвала эти планы."За миллион я закрою... Дальше я, получается, сейчас просто дам вперед сотку и все... Второе — тут есть два варианта: или мне делать имитацию в двух сторонах, допустим, на броне, только так, чтобы не пострадали ни мои пацаны, ни ваши. Допустим, одну колонну вы развернете, а вторая зайдет", — сказал сотрудник украинской разведки.Он также пообещал "взять паспорта на себя", при необходимости поменять документы и семьям российских военнослужащих, чтобы те жили "в той стране, в которой захотят", в том числе в европейской. Сотрудник разведки предложил российским бойцам приехать, например, в Кишинев, а на границе перевести им биткоины."По семье — будет правильно, чтобы они выехали через Грузию в Кишинев, и оттуда я послал бы человека, чтобы он встретил их и отдал им нормальные документы, чтобы они выехали в ту страну, куда захотите", — добавил он.Он пообещал, что в случае согласия российских бойцов на "сотрудничество" ни одного выстрела ни с FPV-дронов, ни из минометов, ни из артиллерии не будет.
https://ria.ru/20241229/fsb-1991969960.html
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Разведка ВСУ планировала подкупить российских военных в ДНР
Военная разведка Украины была готова помочь российскому военному уехать в Европу, если бы он помог ВСУ занять позиции в Горловке. Видео с подробностями "оперативной игры", в результате которой ВСУ понесли серьезные потери, опубликовала ФСБ. ФСБ предотвратили подкуп российских военных в Горловке
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), горловка, киев, вооруженные силы рф, нато, безопасность
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Горловка, Киев, Вооруженные силы РФ, НАТО, Безопасность
ФСБ обнародовала аудио разговора с сотрудником украинской разведки
ФСБ обнародовала аудио разговора с сотрудником украинской военной разведки