https://ria.ru/20250115/fsb-1993786918.html

ФСБ предотвратила подкуп российских военных украинской разведкой

ФСБ предотвратила подкуп российских военных украинской разведкой - РИА Новости, 15.01.2025

ФСБ предотвратила подкуп российских военных украинской разведкой

Контрразведка ФСБ предотвратила попытку подкупа российских военных в зоне проведения спецоперации украинской разведкой, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:08:00+03:00

2025-01-15T10:08:00+03:00

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специальная военная операция на украине

сша

горловка

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Контрразведка ФСБ предотвратила попытку подкупа российских военных в зоне проведения спецоперации украинской разведкой, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ (Главного управления разведки Минобороны Украины. — Прим. ред.) были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия", — заявили в ведомстве.Как рассказал оперативный сотрудник ФСБ, противник пытался реализовать свои планы осенью 2023 года, накануне саммита НАТО. На контакт с сотрудником украинской разведки вывели офицера ВС России, подчиненные которого якобы непосредственно обороняли нужный участок фронта."Разведчику я сказал, якобы согласен, заплати мне аванс — сто тысяч долларов. (Он. — Прим. ред.) сказал, что после этого поможет мне уехать в Европу", — уточнил офицер.Вскоре украинская разведка передала эту сумму наличными в качестве аванса.В ходе оперативной игры контрразведка выявила районы сосредоточения частей ВСУ, после чего российские военные нанесли удары по маршрутам передвижения украинских войск, те понесли серьезные потери.В спецслужбе добавили, что полученные средства потратят на закупку материально-технических средств для подразделений, принимающих участие в спецоперации.

https://ria.ru/20250114/fsb-1993580569.html

https://ria.ru/20241228/fsb-1991793329.html

https://ria.ru/20241229/zaderzhanie-1991968729.html

сша

горловка

донецкая народная республика

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Разведка ВСУ планировала подкупить российских военных в ДНР Военная разведка Украины была готова помочь российскому военному уехать в Европу, если бы он помог ВСУ занять позиции в Горловке. Видео с подробностями "оперативной игры", в результате которой ВСУ понесли серьезные потери, опубликовала ФСБ. ФСБ предотвратили подкуп российских военных в Горловке 2025-01-15T10:08 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сша, горловка, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, вооруженные силы украины, нато