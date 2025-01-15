https://ria.ru/20250115/fsb-1993782767.html

ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО украинской разведкой

ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО украинской разведкой - РИА Новости, 15.01.2025

ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО украинской разведкой

Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в Горловке в ДНР, военная контрразведка ФСБ сорвала эти планы, сообщает... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:50:00+03:00

2025-01-15T09:50:00+03:00

2025-01-15T10:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в Горловке в ДНР, военная контрразведка ФСБ сорвала эти планы, сообщает ЦОС ФСБ. "Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проведения оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Помимо этого, подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к российским позициям, противник понес значительные людские и материальные потери. "Денежные средства направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250115/vsu-1993780675.html

https://ria.ru/20250114/agent-1993638447.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность