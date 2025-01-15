https://ria.ru/20250115/fsb-1993782767.html
ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО украинской разведкой
ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО украинской разведкой - РИА Новости, 15.01.2025
ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО украинской разведкой
Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в Горловке в ДНР, военная контрразведка ФСБ сорвала эти планы, сообщает... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:50:00+03:00
2025-01-15T09:50:00+03:00
2025-01-15T10:38:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Военная разведка Украины обещала российским военнослужащим $1 млн за оставление позиций в Горловке в ДНР, военная контрразведка ФСБ сорвала эти планы, сообщает ЦОС ФСБ. "Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в городе Горловка (ДНР). Устремления ГУР МОУ были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия. Получено 100 000 долларов США, выплаченных украинской военной разведкой в качестве аванса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проведения оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Помимо этого, подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к российским позициям, противник понес значительные людские и материальные потери. "Денежные средства направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, принимающих участие в СВО", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250115/vsu-1993780675.html
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горловка, донецкая народная республика, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ФСБ предотвратила подкуп российских бойцов в зоне СВО украинской разведкой
ФСБ: разведка Украины обещала 1 млн долларов за оставление ВС РФ позиций в ДНР