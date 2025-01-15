Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минводы и Сочи
Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно, полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
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"Flydubai возобновляет в полном объеме рейсы в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно - официальное сообщение от перевозчика получено. Полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием", - сказал Мурадян.
"Период отмены пришелся на высокие новогодние даты, и, скрывать не стану, это добавило работы туроператорам в и без того загруженный период: переносы и замены билетов занимали много времени. Но на дальнейшие продажи это критично не повлияло, так как январь - традиционное затишье. Так что ждем с нетерпением фактического начала полетов", - добавил он.
Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai прекратил полеты в Сочи и Минеральные Воды с 27 декабря прошлого года в связи с инцидентом в небе над Грозным с самолетом азербайджанской авиакомпании Azal. Полеты были приостановлены сначала до 8 января, а после до 22 января включительно.
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