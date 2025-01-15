https://ria.ru/20250115/flydubai-1993873676.html

Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минводы и Сочи

Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минводы и Сочи - РИА Новости, 15.01.2025

Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минводы и Сочи

Эмиратская авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно, полеты будут осуществляться в... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:39:00+03:00

2025-01-15T16:39:00+03:00

2025-01-15T16:48:00+03:00

туризм

дубай

сочи

flydubai

ассоциация туроператоров россии (атор)

минеральные воды

артур мурадян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154011/22/1540112201_0:82:3351:1967_1920x0_80_0_0_109fa8bfe4793466aea327f2c263e9a2.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно, полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян."Flydubai возобновляет в полном объеме рейсы в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно - официальное сообщение от перевозчика получено. Полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием", - сказал Мурадян."Период отмены пришелся на высокие новогодние даты, и, скрывать не стану, это добавило работы туроператорам в и без того загруженный период: переносы и замены билетов занимали много времени. Но на дальнейшие продажи это критично не повлияло, так как январь - традиционное затишье. Так что ждем с нетерпением фактического начала полетов", - добавил он.Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai прекратил полеты в Сочи и Минеральные Воды с 27 декабря прошлого года в связи с инцидентом в небе над Грозным с самолетом азербайджанской авиакомпании Azal. Полеты были приостановлены сначала до 8 января, а после до 22 января включительно.

https://ria.ru/20241228/flydubai--1991823461.html

дубай

сочи

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дубай, сочи, flydubai, ассоциация туроператоров россии (атор), минеральные воды, артур мурадян