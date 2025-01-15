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Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минводы и Сочи - РИА Новости, 15.01.2025
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Туризм
 
16:39 15.01.2025 (обновлено: 16:48 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/flydubai-1993873676.html
Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минводы и Сочи
Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минводы и Сочи - РИА Новости, 15.01.2025
Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минводы и Сочи
Эмиратская авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно, полеты будут осуществляться в... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:39:00+03:00
2025-01-15T16:48:00+03:00
туризм
дубай
сочи
flydubai
ассоциация туроператоров россии (атор)
минеральные воды
артур мурадян
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно, полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян."Flydubai возобновляет в полном объеме рейсы в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно - официальное сообщение от перевозчика получено. Полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием", - сказал Мурадян."Период отмены пришелся на высокие новогодние даты, и, скрывать не стану, это добавило работы туроператорам в и без того загруженный период: переносы и замены билетов занимали много времени. Но на дальнейшие продажи это критично не повлияло, так как январь - традиционное затишье. Так что ждем с нетерпением фактического начала полетов", - добавил он.Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai прекратил полеты в Сочи и Минеральные Воды с 27 декабря прошлого года в связи с инцидентом в небе над Грозным с самолетом азербайджанской авиакомпании Azal. Полеты были приостановлены сначала до 8 января, а после до 22 января включительно.
https://ria.ru/20241228/flydubai--1991823461.html
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дубай, сочи, flydubai, ассоциация туроператоров россии (атор), минеральные воды, артур мурадян
Туризм, Дубай, Сочи, Flydubai, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Минеральные Воды, Артур Мурадян
Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минводы и Сочи

Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эмиратская авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно, полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
«
"Flydubai возобновляет в полном объеме рейсы в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно - официальное сообщение от перевозчика получено. Полеты будут осуществляться в соответствии с прежним расписанием", - сказал Мурадян.
"Период отмены пришелся на высокие новогодние даты, и, скрывать не стану, это добавило работы туроператорам в и без того загруженный период: переносы и замены билетов занимали много времени. Но на дальнейшие продажи это критично не повлияло, так как январь - традиционное затишье. Так что ждем с нетерпением фактического начала полетов", - добавил он.
Эмиратская авиакомпания-лоукостер Flydubai прекратил полеты в Сочи и Минеральные Воды с 27 декабря прошлого года в связи с инцидентом в небе над Грозным с самолетом азербайджанской авиакомпании Azal. Полеты были приостановлены сначала до 8 января, а после до 22 января включительно.
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ТуризмДубайСочиFlydubaiАссоциация туроператоров России (АТОР)Минеральные ВодыАртур Мурадян
 
 
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