https://ria.ru/20250115/fitso-1993833430.html

У оппозиции не хватит голосов для вотума недоверия Фицо, заявили в Словакии

У оппозиции не хватит голосов для вотума недоверия Фицо, заявили в Словакии - РИА Новости, 15.01.2025

У оппозиции не хватит голосов для вотума недоверия Фицо, заявили в Словакии

У оппозиции в словацком парламенте не хватит голосов для вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо, заявил РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:42:00+03:00

2025-01-15T13:42:00+03:00

2025-01-15T13:44:00+03:00

в мире

словакия

роберт фицо

европа

андрей данко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. У оппозиции в словацком парламенте не хватит голосов для вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко."Я верю в то, что всё получится хорошо. Мы используем разные приёмы для того, чтобы сохранить свою позицию. У оппозиции нет достаточного (количества - ред.) голосов, чтобы голосовать относительно вотума недоверия", - сказал Данко агентству.Он добавил, что в стране сложилось огромное давление на то, чтобы "премьер-министром был кто-то другой"."И я должен сказать, что покушение на премьер-министра... было неслучайно", - подчеркнул Данко.Во вторник глава проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка от имени всех оппозиционных партий, представленных в парламенте Словакии, заявил, что в ближайшие дни будет подано предложение о проведении внеочередного заседания парламента по вопросу вотума недоверия правительству Фицо.Депутаты от оппозиции главным образом недовольны внешнеполитическим курсом премьера Словакии, которым, по их мнению, Фицо отклоняет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. По словам Шимечки, не только 71 депутат от оппозиции не согласен с таким положением дел в стране, критически к правительству в контексте внешней политики настроены как минимум четыре депутата от партий, которые входят в правительственную коалицию.Для вынесения вотума недоверия правительству Словакии оппозиции необходимы голоса не менее 76 из 150 депутатов парламента республики.

https://ria.ru/20250114/fitso-1993724597.html

https://ria.ru/20241227/fitso-1991753093.html

словакия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, роберт фицо, европа, андрей данко