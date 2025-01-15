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У оппозиции не хватит голосов для вотума недоверия Фицо, заявили в Словакии - РИА Новости, 15.01.2025
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13:42 15.01.2025 (обновлено: 13:44 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/fitso-1993833430.html
У оппозиции не хватит голосов для вотума недоверия Фицо, заявили в Словакии
У оппозиции не хватит голосов для вотума недоверия Фицо, заявили в Словакии - РИА Новости, 15.01.2025
У оппозиции не хватит голосов для вотума недоверия Фицо, заявили в Словакии
У оппозиции в словацком парламенте не хватит голосов для вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо, заявил РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:42:00+03:00
2025-01-15T13:44:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. У оппозиции в словацком парламенте не хватит голосов для вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко."Я верю в то, что всё получится хорошо. Мы используем разные приёмы для того, чтобы сохранить свою позицию. У оппозиции нет достаточного (количества - ред.) голосов, чтобы голосовать относительно вотума недоверия", - сказал Данко агентству.Он добавил, что в стране сложилось огромное давление на то, чтобы "премьер-министром был кто-то другой"."И я должен сказать, что покушение на премьер-министра... было неслучайно", - подчеркнул Данко.Во вторник глава проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка от имени всех оппозиционных партий, представленных в парламенте Словакии, заявил, что в ближайшие дни будет подано предложение о проведении внеочередного заседания парламента по вопросу вотума недоверия правительству Фицо.Депутаты от оппозиции главным образом недовольны внешнеполитическим курсом премьера Словакии, которым, по их мнению, Фицо отклоняет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. По словам Шимечки, не только 71 депутат от оппозиции не согласен с таким положением дел в стране, критически к правительству в контексте внешней политики настроены как минимум четыре депутата от партий, которые входят в правительственную коалицию.Для вынесения вотума недоверия правительству Словакии оппозиции необходимы голоса не менее 76 из 150 депутатов парламента республики.
https://ria.ru/20250114/fitso-1993724597.html
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в мире, словакия, роберт фицо, европа, андрей данко
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Европа, Андрей Данко
У оппозиции не хватит голосов для вотума недоверия Фицо, заявили в Словакии

Данко заявил, что у оппозиции не хватит голосов для вотума недоверия Фицо

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. У оппозиции в словацком парламенте не хватит голосов для вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"Я верю в то, что всё получится хорошо. Мы используем разные приёмы для того, чтобы сохранить свою позицию. У оппозиции нет достаточного (количества - ред.) голосов, чтобы голосовать относительно вотума недоверия", - сказал Данко агентству.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Фицо примет участие в заседании парламента по вотуму недоверия
14 января, 19:32
Он добавил, что в стране сложилось огромное давление на то, чтобы "премьер-министром был кто-то другой".
"И я должен сказать, что покушение на премьер-министра... было неслучайно", - подчеркнул Данко.
Во вторник глава проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка от имени всех оппозиционных партий, представленных в парламенте Словакии, заявил, что в ближайшие дни будет подано предложение о проведении внеочередного заседания парламента по вопросу вотума недоверия правительству Фицо.
Депутаты от оппозиции главным образом недовольны внешнеполитическим курсом премьера Словакии, которым, по их мнению, Фицо отклоняет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. По словам Шимечки, не только 71 депутат от оппозиции не согласен с таким положением дел в стране, критически к правительству в контексте внешней политики настроены как минимум четыре депутата от партий, которые входят в правительственную коалицию.
Для вынесения вотума недоверия правительству Словакии оппозиции необходимы голоса не менее 76 из 150 депутатов парламента республики.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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27 декабря 2024, 19:11
 
В миреСловакияРоберт ФицоЕвропаАндрей Данко
 
 
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