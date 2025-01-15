У оппозиции не хватит голосов для вотума недоверия Фицо, заявили в Словакии
Данко заявил, что у оппозиции не хватит голосов для вотума недоверия Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. У оппозиции в словацком парламенте не хватит голосов для вынесения вотума недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"Я верю в то, что всё получится хорошо. Мы используем разные приёмы для того, чтобы сохранить свою позицию. У оппозиции нет достаточного (количества - ред.) голосов, чтобы голосовать относительно вотума недоверия", - сказал Данко агентству.
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Он добавил, что в стране сложилось огромное давление на то, чтобы "премьер-министром был кто-то другой".
"И я должен сказать, что покушение на премьер-министра... было неслучайно", - подчеркнул Данко.
Во вторник глава проевропейской партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка от имени всех оппозиционных партий, представленных в парламенте Словакии, заявил, что в ближайшие дни будет подано предложение о проведении внеочередного заседания парламента по вопросу вотума недоверия правительству Фицо.
Депутаты от оппозиции главным образом недовольны внешнеполитическим курсом премьера Словакии, которым, по их мнению, Фицо отклоняет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. По словам Шимечки, не только 71 депутат от оппозиции не согласен с таким положением дел в стране, критически к правительству в контексте внешней политики настроены как минимум четыре депутата от партий, которые входят в правительственную коалицию.
Для вынесения вотума недоверия правительству Словакии оппозиции необходимы голоса не менее 76 из 150 депутатов парламента республики.
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