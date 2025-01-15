https://ria.ru/20250115/feyerverk-1993769373.html

В Башкирии студент впал в кому после запуска фейерверка

В Башкирии студент впал в кому после запуска фейерверка - РИА Новости, 15.01.2025

В Башкирии студент впал в кому после запуска фейерверка

Студент в Башкирии получил открытую черепно-мозговую травму при запуске пиротехники и впал в кому: фейерверк выстрелил ему в лоб, сообщили в пресс-службе МЧС по РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:11:00+03:00

2025-01-15T08:11:00+03:00

2025-01-15T08:11:00+03:00

происшествия

каменка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 15 янв - РИА Новости. Студент в Башкирии получил открытую черепно-мозговую травму при запуске пиротехники и впал в кому: фейерверк выстрелил ему в лоб, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. По данным ведомства, инцидент произошел на площадке перед сельским клубом в селе Каменка Бижбулякского района, где второкурсник местного колледжа решил взорвать фейерверочный шар "Мортира 4". "Парень поджёг фитиль и отошёл на расстояние, но пиротехника отстреляла только 3 выстрела из 6. Тогда он решил проверить, в чём дело, подошёл поближе и наклонился над пиротехникой, в этот момент она сработала и попала прямо в лоб. 17-летнего парня экстренно доставили в больницу. Он в коме, за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250104/petarda-1992493632.html

каменка

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происшествия, каменка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)