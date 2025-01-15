Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии студент впал в кому после запуска фейерверка - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/feyerverk-1993769373.html
В Башкирии студент впал в кому после запуска фейерверка
В Башкирии студент впал в кому после запуска фейерверка - РИА Новости, 15.01.2025
В Башкирии студент впал в кому после запуска фейерверка
Студент в Башкирии получил открытую черепно-мозговую травму при запуске пиротехники и впал в кому: фейерверк выстрелил ему в лоб, сообщили в пресс-службе МЧС по РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:11:00+03:00
2025-01-15T08:11:00+03:00
происшествия
каменка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
УФА, 15 янв - РИА Новости. Студент в Башкирии получил открытую черепно-мозговую травму при запуске пиротехники и впал в кому: фейерверк выстрелил ему в лоб, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. По данным ведомства, инцидент произошел на площадке перед сельским клубом в селе Каменка Бижбулякского района, где второкурсник местного колледжа решил взорвать фейерверочный шар "Мортира 4". "Парень поджёг фитиль и отошёл на расстояние, но пиротехника отстреляла только 3 выстрела из 6. Тогда он решил проверить, в чём дело, подошёл поближе и наклонился над пиротехникой, в этот момент она сработала и попала прямо в лоб. 17-летнего парня экстренно доставили в больницу. Он в коме, за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250104/petarda-1992493632.html
каменка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каменка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Каменка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии студент впал в кому после запуска фейерверка

В Башкирии студент получил травму при запуске фейерверка и впал в кому

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 15 янв - РИА Новости. Студент в Башкирии получил открытую черепно-мозговую травму при запуске пиротехники и впал в кому: фейерверк выстрелил ему в лоб, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел на площадке перед сельским клубом в селе Каменка Бижбулякского района, где второкурсник местного колледжа решил взорвать фейерверочный шар "Мортира 4".
"Парень поджёг фитиль и отошёл на расстояние, но пиротехника отстреляла только 3 выстрела из 6. Тогда он решил проверить, в чём дело, подошёл поближе и наклонился над пиротехникой, в этот момент она сработала и попала прямо в лоб. 17-летнего парня экстренно доставили в больницу. Он в коме, за его жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В Марий Эл подросток получил тяжелые травмы при взрыве петарды
4 января, 13:54
 
ПроисшествияКаменкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала