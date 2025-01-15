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Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе - РИА Новости, 15.01.2025
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10:42 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/fas-1993797231.html
Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе
Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе - РИА Новости, 15.01.2025
Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе
Т-Банку грозит административный штраф за нарушение закона о рекламе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:42:00+03:00
2025-01-15T10:42:00+03:00
технологии
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
лаборатория касперского
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Т-Банку грозит административный штраф за нарушение закона о рекламе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "АО "Т-банк" грозит административный штраф за нарушение Закона о рекламе", - говорится в сообщении ФАС. В ведомстве отметили, что кредитная организация разместила в своем мобильном приложении рекламу сервиса Kaspersky Safe Kids без соответствующей пометки. Рекламный баннер содержал следующую информацию: "Научите ребенка безопасно пользоваться интернетом с тарифом Kaspersky Safe Kids. Оформите подписку с кэшбэком 10% за каждую оплату. Защитите детей от кибербуллинга". Как поясняет ФАС, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, указание на рекламодателя или его сайт, Т-Банк же нарушил это требование. "Служба признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе. Банку грозит штраф в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что в декабре прошлого года в ФАС обратился гражданин с жалобой на аналогичное нарушение Т-Банка. Тогда кредитная организация разместила в своем мобильном приложении рекламу шин Gislaved также без соответствующей пометки, отмечает служба. "Ведомство возбудило дело по аналогичной статье в отношении банка. В случае установления нарушения АО "Т-банк" также грозит штраф", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лаборатория касперского, происшествия
Технологии, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Лаборатория Касперского, Происшествия
Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе

ФАС: Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Т-Банку грозит административный штраф за нарушение закона о рекламе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"АО "Т-банк" грозит административный штраф за нарушение Закона о рекламе", - говорится в сообщении ФАС.
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В ведомстве отметили, что кредитная организация разместила в своем мобильном приложении рекламу сервиса Kaspersky Safe Kids без соответствующей пометки. Рекламный баннер содержал следующую информацию: "Научите ребенка безопасно пользоваться интернетом с тарифом Kaspersky Safe Kids. Оформите подписку с кэшбэком 10% за каждую оплату. Защитите детей от кибербуллинга".
Как поясняет ФАС, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, указание на рекламодателя или его сайт, Т-Банк же нарушил это требование.
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"Служба признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе. Банку грозит штраф в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в декабре прошлого года в ФАС обратился гражданин с жалобой на аналогичное нарушение Т-Банка. Тогда кредитная организация разместила в своем мобильном приложении рекламу шин Gislaved также без соответствующей пометки, отмечает служба.
"Ведомство возбудило дело по аналогичной статье в отношении банка. В случае установления нарушения АО "Т-банк" также грозит штраф", - говорится в сообщении.
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