Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе
ФАС: Т-Банку грозит штраф за нарушение закона о рекламе
Банкомат Т-Банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Т-Банку грозит административный штраф за нарушение закона о рекламе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"АО "Т-банк" грозит административный штраф за нарушение Закона о рекламе", - говорится в сообщении ФАС.
ФАС: рост цен на бензин не превышает темпов инфляции
24 декабря 2024, 15:07
В ведомстве отметили, что кредитная организация разместила в своем мобильном приложении рекламу сервиса Kaspersky Safe Kids без соответствующей пометки. Рекламный баннер содержал следующую информацию: "Научите ребенка безопасно пользоваться интернетом с тарифом Kaspersky Safe Kids. Оформите подписку с кэшбэком 10% за каждую оплату. Защитите детей от кибербуллинга".
Как поясняет ФАС, реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, указание на рекламодателя или его сайт, Т-Банк же нарушил это требование.
ФАС проверит порядок транспортировки продуктов в ряде торговых сетей
25 декабря 2024, 19:12
"Служба признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения Закона о рекламе. Банку грозит штраф в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в декабре прошлого года в ФАС обратился гражданин с жалобой на аналогичное нарушение Т-Банка. Тогда кредитная организация разместила в своем мобильном приложении рекламу шин Gislaved также без соответствующей пометки, отмечает служба.
"Ведомство возбудило дело по аналогичной статье в отношении банка. В случае установления нарушения АО "Т-банк" также грозит штраф", - говорится в сообщении.
ФАС раскрыла картельный сговор на 2,8 миллиарда рублей
20 декабря 2024, 11:08