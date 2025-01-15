https://ria.ru/20250115/fakty-1993855966.html

Минобороны обнародует новые факты злодеяний украинских националистов

Минобороны обнародует новые факты злодеяний украинских националистов - РИА Новости, 15.01.2025

Минобороны обнародует новые факты злодеяний украинских националистов

Минобороны России обнародует новые факты злодеяний украинских и прибалтийских пособников гитлеровцев, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседание... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:17:00+03:00

2025-01-15T15:17:00+03:00

2025-01-15T15:18:00+03:00

россия

андрей белоусов

владимир путин

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минобороны России обнародует новые факты злодеяний украинских и прибалтийских пособников гитлеровцев, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседание российского организационного комитета "Победа". Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского оргкомитета "Победа". "Продолжим публиковать материалы из фондов Центрального архива Минобороны РФ рассекреченные документы о самоотверженных действиях Красной Армии. Обнародует факты о преступлениях и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников: украинских и прибалтийских националистов", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20250115/belousov-1993852074.html

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россия, андрей белоусов, владимир путин, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)