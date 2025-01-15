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Минобороны обнародует новые факты злодеяний украинских националистов - РИА Новости, 15.01.2025
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15:17 15.01.2025 (обновлено: 15:18 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/fakty-1993855966.html
Минобороны обнародует новые факты злодеяний украинских националистов
Минобороны обнародует новые факты злодеяний украинских националистов - РИА Новости, 15.01.2025
Минобороны обнародует новые факты злодеяний украинских националистов
Минобороны России обнародует новые факты злодеяний украинских и прибалтийских пособников гитлеровцев, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседание... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:17:00+03:00
2025-01-15T15:18:00+03:00
россия
андрей белоусов
владимир путин
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минобороны России обнародует новые факты злодеяний украинских и прибалтийских пособников гитлеровцев, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседание российского организационного комитета "Победа". Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского оргкомитета "Победа". "Продолжим публиковать материалы из фондов Центрального архива Минобороны РФ рассекреченные документы о самоотверженных действиях Красной Армии. Обнародует факты о преступлениях и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников: украинских и прибалтийских националистов", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20250115/belousov-1993852074.html
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россия, андрей белоусов, владимир путин, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны обнародует новые факты злодеяний украинских националистов

Минобороны обнародует новые факты злодеяний украинских пособников гитлеровцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Флаг на здании Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг на здании Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минобороны России обнародует новые факты злодеяний украинских и прибалтийских пособников гитлеровцев, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседание российского организационного комитета "Победа".
Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференции проводит заседание российского оргкомитета "Победа".
"Продолжим публиковать материалы из фондов Центрального архива Минобороны РФ рассекреченные документы о самоотверженных действиях Красной Армии. Обнародует факты о преступлениях и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников: украинских и прибалтийских националистов", - сказал Белоусов.
Ветеран - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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РоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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