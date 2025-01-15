https://ria.ru/20250115/evropa-1993712239.html

"Учите русский язык": Европа получила свои "святые девяностые"

"Учите русский язык": Европа получила свои "святые девяностые" - РИА Новости, 15.01.2025

"Учите русский язык": Европа получила свои "святые девяностые"

Старики, шарящиеся по помойкам в поисках еды, голодные студентки, подрабатывающие проституцией, бездомные инвалиды, просящие милостыню на улицах, — такой... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:00:00+03:00

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Старики, шарящиеся по помойкам в поисках еды, голодные студентки, подрабатывающие проституцией, бездомные инвалиды, просящие милостыню на улицах, — такой примерно пейзаж в скором времени смогут увидеть изумленные русские туристы, когда доберутся до "священных камней" Европы.Казалось, за годы коронавируса и СВО Штаты уже выжали из старушки все, что можно. Но нет, с деиндустриализованного Старого Света еще есть что взять. Социалка — как же можно было про нее забыть? Пенсии, пособия, дешевая и где-то даже бесплатная медицина — все это требуется срочно отправить под нож.Новый генсек НАТО открытым текстом предложил европейцам порезать свои соцрасходы. Европейские страны, по расчетам Марка Рютте, тратят до четверти своих доходов на здравоохранение, пенсии и пособия, а вот вооружений закупают недостаточно. Ну безобразие, что говорить! Давайте срочно отнимем деньги у пенсионеров и инвалидов и закупим еще самолетов и танков у американцев.Европейцы пытались под предлогом "защиты Украины" раскрутить собственный ВПК — новые заводы могли бы дать людям работу — и даже создали под это дело свою оборонную программу с характерным названием EDIP. Авторам не откажешь в самоиронии: Эдип, напомним, был древнегреческим бедолагой, который переспал с собственной матерью, выколол себе глаза и из царя стал бомжом, — неплохая метафора для европейского ВПК.Но Марк Рютте поставлен на свой пост присматривать за тем, чтоб европейцы покупали американское, а не производили свое. Поэтому он указал, что европейскую оборонную программу нельзя закрывать от производителей из США. То есть все сведется к тому, что Европа будет спонсировать американские корпорации, отрывая от своих стариков.Старому Свету предписывается совершенно осознанно нищать и голодать, лишь бы доллар был покрепче, а акции "Локхид Мартин" повыше.Уже сейчас, при обязательных тратах на оборону в два процента от ВВП, членам НАТО весьма некомфортно. Тем временем Дональд Трамп уже анонсировал повышение этого оброка до пяти процентов. Ну тут уж точно придется закрывать больницы и отменять детям обеды в школах. Европейцы должны жить плохо, чтобы американцы еще хоть немного пожили хорошо.Если отвлечься от словоблудия Рютте, Вашингтон разоряет Европу точно так же, как грабил в 90-е территории бывшего Советского Союза. Та же деиндустриализация, тот же развал грандиозной системы соцобеспечения, тот же массовый криминал, те же страх и отчаяние.Давным-давно канул в Лету идеал европейского пенсионера — загорелого, нарядного, не вылезающего из кругосветных круизов. Социалка, вызывавшая зависть у всего мира, осталась в 90-х. Уровень жизни позорно падает каждый год. Притчей во языцех стали британские старики, массово умирающие каждый год в собственных домах от переохлаждения.Просто умилительно смотреть, как европейцы скачут по тем же граблям с подачи Вашингтона. В начале СВО тем, кто поучаствует в травле России, был обещан заветный приз — бесплатные российские ресурсы, которые новое правительство проигравшей войну с Украиной страны безропотно отдаст Старому Свету.Под это дело европейцы затянули пояса, отказались от российского газа, разрубили все экономические связи и дали Киеву кучу денег. Втащили в натовскую аферу Швецию и Финляндию — теперь им тоже придется где-то отыскивать деньги на американское оружие.Результат? Киевские разворовали деньги, Россия выстояла, а европейцы оказались в глубокой экономической яме. В копилку интересных фактов: пятнадцать процентов британских семей сегодня недоедают — это восемь миллионов взрослых и три миллиона детей. Во Франции свирепствует цинга, особенно страдают дети. Причина? Недостаток витаминов, нехватка питательных веществ.Расцвет проституции с самыми неожиданными извращениями, фриганство (поедание отбросов с помойки), вынужденное веганство, тренд на нестираную одежду (запуск стиралки слишком дорог), массовая уличная преступность — все это современная Европа. Добро пожаловать в "святые девяностые", ребята!И тут выходит такой Марк Рютте и говорит — ничего не кончилось, Россия будет представлять угрозу "и через четыре или пять лет". Затягивайте пояса на следующую дырочку и платите американцам еще больше. Иначе "придется или учить русский язык или бежать в Новую Зеландию".Новая Зеландия — это намек на ядерную войну, которая России даром не нужна. А вот русский язык европейским политикам действительно пора учить — ну или вспоминать свои знания со школьной скамьи.Речь, конечно, не об оккупации "священных камней" — нам этой Европы, как говорится, "и даром не надь, и с деньгами не надь". А вот возобновление прерванных по указке США торговых связей моментально превратит альянс России и Старого Света в главного экономического гиганта современности. И можно будет уже наесться досыта — а то европейцы уже сносят свои правительства одно за другим.Вот только для возобновления диалога с Россией европейские элиты должны последовать примеру венгров и словаков — не подзуживать Украину на суицид, прекратить поставки вооружений и денег для тамошней хунты, добиваться проведения там нормальных выборов и твердо отказаться от нынешнего курса на противостояние с Москвой.Пока же этого не будет, Россия будет идти вперед, а граждане Европы нищать и голодать. Хотя бы детей своих пожалели, право слово.

https://ria.ru/20250111/evropa-1993188974.html

https://ria.ru/20250114/ukraina-1993539547.html

https://ria.ru/20250110/tramp-1993065644.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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