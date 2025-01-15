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Украина захотела отказаться от доллара как курсообразующей валюты - РИА Новости, 15.01.2025
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22:41 15.01.2025 (обновлено: 22:59 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/evro-1993924386.html
Украина захотела отказаться от доллара как курсообразующей валюты
Украина захотела отказаться от доллара как курсообразующей валюты - РИА Новости, 15.01.2025
Украина захотела отказаться от доллара как курсообразующей валюты
Украина планирует отказаться от доллара и перейти на евро в качестве курсообразующей валюты, чтобы быть ближе к рынкам ЕС, сообщила замглавы Нацбанка Украины... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T22:41:00+03:00
2025-01-15T22:59:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украина планирует отказаться от доллара и перейти на евро в качестве курсообразующей валюты, чтобы быть ближе к рынкам ЕС, сообщила замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, ее слова приводит украинское издание "Обозреватель"."Если мы хотим стать частью ЕС, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, мы должны иметь привязку к той валюте, где проводят большинство операций. Поэтому это неотвратимое будущее", — сказала она. При этом Рожкова не уточнила конкретных сроков перехода. По ее словам, сейчас не лучшее время отвязывать курс гривны от доллара ради перехода на евро. "Сейчас, в период вызовов, &lt;...&gt; которые сами по себе являются шоком для экономики, возможно, это не лучшее время. &lt;...&gt; Мы будем избегать любых шоков", — резюмировала замглавы НБУ.Украинский Нацбанк с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. В октябре 2023-го он заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом местная валюта начала заметно ослабляться в декабре 2023 года: за доллар стали впервые давать 37 гривен.
https://ria.ru/20250115/granitsy-1993906829.html
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993901358.html
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украина, евросоюз, нацбанк украины, в мире, доллар, евро
Украина, Евросоюз, Нацбанк Украины, В мире, Доллар, евро
Украина захотела отказаться от доллара как курсообразующей валюты

Нацбанк Украины хочет заменить доллар на евро в качестве курсообразующей валюты

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украина планирует отказаться от доллара и перейти на евро в качестве курсообразующей валюты, чтобы быть ближе к рынкам ЕС, сообщила замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, ее слова приводит украинское издание "Обозреватель".
"Если мы хотим стать частью ЕС, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, мы должны иметь привязку к той валюте, где проводят большинство операций. Поэтому это неотвратимое будущее", — сказала она.
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При этом Рожкова не уточнила конкретных сроков перехода. По ее словам, сейчас не лучшее время отвязывать курс гривны от доллара ради перехода на евро.
"Сейчас, в период вызовов, <...> которые сами по себе являются шоком для экономики, возможно, это не лучшее время. <...> Мы будем избегать любых шоков", — резюмировала замглавы НБУ.
Украинский Нацбанк с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 гривны за доллар. В октябре 2023-го он заявил, что отменяет фиксированный курс гривны к доллару и переходит на режим управляемой гибкости курса. При этом местная валюта начала заметно ослабляться в декабре 2023 года: за доллар стали впервые давать 37 гривен.
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