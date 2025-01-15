https://ria.ru/20250115/eksport-1993837779.html
Экспорт тамбовских индустриальных предприятий составил 500 млн рублей
Экспорт тамбовских индустриальных предприятий составил 500 млн рублей - РИА Новости, 15.01.2025
Экспорт тамбовских индустриальных предприятий составил 500 млн рублей
Более 350 индустриальных предприятий Тамбовской области заключили экспортные контракты, которые принесли в экономику региона более 500 миллионов рублей выручки... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:11:00+03:00
2025-01-15T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 350 индустриальных предприятий Тамбовской области заключили экспортные контракты, которые принесли в экономику региона более 500 миллионов рублей выручки в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. При поддержке регионального правительства более 50 экспортных контрактов были заключены на сумму свыше 5,6 миллиона долларов. Тамбовская область поставляет в другие страны высокотехнологичную промышленную продукцию, средства навигации, оборудование для нефтегазовой отрасли, одежду и аксессуары, программное обеспечение, технику и запчасти к ней. Так, при поддержке правительства предприятия приняли участие в девяти международных выставках в РФ и за рубежом. Также были проведены международные бизнес-миссии в Азербайджан и Казахстан, в результате чего восемь предприятий установили новые контакты и заключили сделки. По словам врио заместителя главы Тамбовской области Наталии Макаревич, регион реализовывал мероприятия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в течение шести лет. Прошлый год был завершающим и плодотворным, а все запланированные показатели были выполнены. "За последние годы экспортный потенциал промышленных предприятий значительно возрос. Это свидетельствует о высокой эффективности работы правительства области по развитию экспортного потенциала региона", - отметила Макаревич.
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твой бизнес – новости, тамбовская область, россия, наталия макаревич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Тамбовская область, Россия, Наталия Макаревич
Экспорт тамбовских индустриальных предприятий составил 500 млн рублей
Экспорт индустриальных предприятий Тамбовской области составил 500 млн рублей
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 350 индустриальных предприятий Тамбовской области заключили экспортные контракты, которые принесли в экономику региона более 500 миллионов рублей выручки в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
При поддержке регионального правительства более 50 экспортных контрактов были заключены на сумму свыше 5,6 миллиона долларов.
Тамбовская область поставляет в другие страны высокотехнологичную промышленную продукцию, средства навигации, оборудование для нефтегазовой отрасли, одежду и аксессуары, программное обеспечение, технику и запчасти к ней.
Так, при поддержке правительства предприятия приняли участие в девяти международных выставках в РФ и за рубежом. Также были проведены международные бизнес-миссии в Азербайджан и Казахстан, в результате чего восемь предприятий установили новые контакты и заключили сделки.
По словам врио заместителя главы Тамбовской области Наталии Макаревич, регион реализовывал мероприятия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" в течение шести лет. Прошлый год был завершающим и плодотворным, а все запланированные показатели были выполнены.
"За последние годы экспортный потенциал промышленных предприятий значительно возрос. Это свидетельствует о высокой эффективности работы правительства области по развитию экспортного потенциала региона", - отметила Макаревич.