https://ria.ru/20250115/ekspert-1993764794.html

Россиянам рассказали об изменениях требований к навыкам работников

Россиянам рассказали об изменениях требований к навыкам работников - РИА Новости, 15.01.2025

Россиянам рассказали об изменениях требований к навыкам работников

Требования к гибким навыкам работников изменились в 2024 по сравнению с 2022 годом - вырос спрос на ответственность (1%), организаторские способности (2%) и... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T06:45:00+03:00

2025-01-15T06:45:00+03:00

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технологии

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Требования к гибким навыкам работников изменились в 2024 по сравнению с 2022 годом - вырос спрос на ответственность (1%), организаторские способности (2%) и внимательность к деталям (3%), рассказал РИА Новости эксперт аналитики рынка труда и сооснователь сервиса "Профилум" Виталий Алтухов. "Спрос на ответственность вырос на 1%, организаторские способности поднялись на 2%, а внимательность к деталям — на 3%. На первый взгляд это может показаться незначительным, но в рамках выборки, охватывающей миллионы вакансий, даже такие изменения демонстрируют существенный сдвиг в приоритетах работодателей. То есть, количество вакансий с указанными навыками выросло на 100-300 тысяч", — сказал Алтухов. По его словам, умение работать в команде остается ключевым среди гибких навыков, но работодатели стали указывать его в требованиях вакансий на 8% реже, чем в 2022 году. Эксперт связывает это с ростом значимости других навыков. Кроме работы в команде в топ-10 входит грамотная речь, клиентоориентированность и многозадачность. "Технологии и автоматизация диктуют новые требования. Например, в сферах финансов и страхования спрос на умение работать с большими объемами информации увеличился на 5%, тогда как командная работа упоминалась в вакансиях на 4% реже. В бизнесе и менеджменте работодатели стали реже акцентировать внимание на грамотной речи, сократив ее долю в требованиях на 5%, но организаторские навыки стали фигурировать в вакансиях на 4% чаще", - уточняется в данных. Кроме того, работодатели ищут больше специалистов отрасли (на производство, в строительство, инженерию, логистику и другие) и указывают качества, релевантные этим сферам. Для анализа было изучено более 8,5 миллиона вакансий по двум тысячам профессий в 22 профессиональных сферах.

https://ria.ru/20241216/professii-1989357010.html

https://ria.ru/20250113/rabota-1993407145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии