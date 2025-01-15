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Ефимов: в Москве до конца 2027 года построят четыре пешеходных моста - РИА Новости, 15.01.2025
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10:15 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/efimov-1993713027.html
Ефимов: в Москве до конца 2027 года построят четыре пешеходных моста
Ефимов: в Москве до конца 2027 года построят четыре пешеходных моста - РИА Новости, 15.01.2025
Ефимов: в Москве до конца 2027 года построят четыре пешеходных моста
Четыре моста проектируются на юге, западе и северо-западе Москвы, их построят до 2027 года, это позволит улучшить пешеходную связность берегов, сообщил заммэра... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:15:00+03:00
2025-01-15T10:15:00+03:00
москва
мневниковская пойма
владимир ефимов (правительство москвы)
марк шагал
сергей собянин
городское хозяйство москвы
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Четыре моста проектируются на юге, западе и северо-западе Москвы, их построят до 2027 года, это позволит улучшить пешеходную связность берегов, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."До конца 2027 года в столице планируется завершить строительство еще четырех пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще два сооружения длиной 500 и 400 метров возведут через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка "Фили". Они появятся в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкосмплекса.В сообщении уточняется, что на данный момент объекты находятся на стадии проектирования. В частности, в Мневниковской пойме планируют возвести пешеходный мост протяженностью 500 метров. Он свяжет районы Хорошево-Мневники и Крылатское. Еще один мост обеспечит связь районов Хорошево-Мневники и Филевский Парк.В свою очередь, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков рассказал, что в 2024 году на территории Москвы в 2024 году начали работу два пешеходных моста - между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, а также мост через Яузу протяженностью 243 метра. Он связал корпуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл велопешеходный мост, проходящий через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон.
https://ria.ru/20250114/efimov-1993612006.html
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москва, мневниковская пойма, владимир ефимов (правительство москвы) , марк шагал, сергей собянин, городское хозяйство москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Мневниковская пойма, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Марк Шагал, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве до конца 2027 года построят четыре пешеходных моста

Ефимов: в Москве до конца 2027 года возведут четыре пешеходных моста

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Четыре моста проектируются на юге, западе и северо-западе Москвы, их построят до 2027 года, это позволит улучшить пешеходную связность берегов, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"До конца 2027 года в столице планируется завершить строительство еще четырех пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще два сооружения длиной 500 и 400 метров возведут через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка "Фили". Они появятся в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкосмплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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14 января, 14:10
В сообщении уточняется, что на данный момент объекты находятся на стадии проектирования. В частности, в Мневниковской пойме планируют возвести пешеходный мост протяженностью 500 метров. Он свяжет районы Хорошево-Мневники и Крылатское. Еще один мост обеспечит связь районов Хорошево-Мневники и Филевский Парк.
В свою очередь, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков рассказал, что в 2024 году на территории Москвы в 2024 году начали работу два пешеходных моста - между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, а также мост через Яузу протяженностью 243 метра. Он связал корпуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл велопешеходный мост, проходящий через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон.
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Ефимов: в Новой Москве завершается строительство пожарного депо
14 января, 09:17
 
МоскваМневниковская поймаВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Марк ШагалСергей СобянинГородское хозяйство МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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