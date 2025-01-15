https://ria.ru/20250115/efimov-1993713027.html

Ефимов: в Москве до конца 2027 года построят четыре пешеходных моста

Ефимов: в Москве до конца 2027 года построят четыре пешеходных моста - РИА Новости, 15.01.2025

Ефимов: в Москве до конца 2027 года построят четыре пешеходных моста

Четыре моста проектируются на юге, западе и северо-западе Москвы, их построят до 2027 года, это позволит улучшить пешеходную связность берегов, сообщил заммэра... РИА Новости, 15.01.2025

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москва

мневниковская пойма

владимир ефимов (правительство москвы)

марк шагал

сергей собянин

городское хозяйство москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Четыре моста проектируются на юге, западе и северо-западе Москвы, их построят до 2027 года, это позволит улучшить пешеходную связность берегов, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."До конца 2027 года в столице планируется завершить строительство еще четырех пешеходных мостов. Два таких объекта протяженностью 115 и 150 метров появятся в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от Московского центрального кольца до Проектируемого проезда № 4062. Еще два сооружения длиной 500 и 400 метров возведут через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка "Фили". Они появятся в рамках строительства транспортных развязок на территории Мневниковской поймы в районе примыкания к Северо-Западной хорде", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкосмплекса.В сообщении уточняется, что на данный момент объекты находятся на стадии проектирования. В частности, в Мневниковской пойме планируют возвести пешеходный мост протяженностью 500 метров. Он свяжет районы Хорошево-Мневники и Крылатское. Еще один мост обеспечит связь районов Хорошево-Мневники и Филевский Парк.В свою очередь, глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры столицы Василий Десятков рассказал, что в 2024 году на территории Москвы в 2024 году начали работу два пешеходных моста - между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, а также мост через Яузу протяженностью 243 метра. Он связал корпуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл велопешеходный мост, проходящий через старое русло Москвы-реки в районе Нагатинский Затон.

https://ria.ru/20250114/efimov-1993612006.html

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москва

мневниковская пойма

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