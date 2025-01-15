Рейтинг@Mail.ru
Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/duda-1993899387.html
Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс
Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс - РИА Новости, 15.01.2025
Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:23:00+03:00
2025-01-15T18:23:00+03:00
в мире
украина
польша
анджей дуда
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg
ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. "Сегодня я как президент Польши, как сосед Украины, как тот, кто участвует в помощи Украине с самого начала, однозначно высказываюсь за то, чтобы страны НАТО направили Украине приглашение в Североатлантический союз, то есть первый формальный шаг, связанный с будущим приемом Украины в НАТО", - сказал Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что это пока максимум, на который может рассчитывать Украина. "Это максимум, который сейчас Украина может получить", - сказал Дуда. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
https://ria.ru/20250115/nato-1993877844.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_365:0:3048:2012_1920x0_80_0_0_9e67ab8a88c771748f58a4398bbcf399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, анджей дуда, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, НАТО
Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс

Президент Польши Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение в альянс

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс.
"Сегодня я как президент Польши, как сосед Украины, как тот, кто участвует в помощи Украине с самого начала, однозначно высказываюсь за то, чтобы страны НАТО направили Украине приглашение в Североатлантический союз, то есть первый формальный шаг, связанный с будущим приемом Украины в НАТО", - сказал Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
При этом он подчеркнул, что это пока максимум, на который может рассчитывать Украина.
"Это максимум, который сейчас Украина может получить", - сказал Дуда.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Туск заявил, что не все члены НАТО согласны принять Украину в альянс
Вчера, 16:53
 
В миреУкраинаПольшаАнджей ДудаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала