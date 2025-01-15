https://ria.ru/20250115/duda-1993899387.html

Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс

Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс - РИА Новости, 15.01.2025

Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:23:00+03:00

2025-01-15T18:23:00+03:00

2025-01-15T18:23:00+03:00

в мире

украина

польша

анджей дуда

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693235_0:47:3412:1966_1920x0_80_0_0_bf674f46ac3cca0ba32844b059163b77.jpg

ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. "Сегодня я как президент Польши, как сосед Украины, как тот, кто участвует в помощи Украине с самого начала, однозначно высказываюсь за то, чтобы страны НАТО направили Украине приглашение в Североатлантический союз, то есть первый формальный шаг, связанный с будущим приемом Украины в НАТО", - сказал Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что это пока максимум, на который может рассчитывать Украина. "Это максимум, который сейчас Украина может получить", - сказал Дуда. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

https://ria.ru/20250115/nato-1993877844.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, анджей дуда, владимир зеленский, нато