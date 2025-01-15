https://ria.ru/20250115/duda-1993899387.html
Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс
Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс - РИА Новости, 15.01.2025
Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:23:00+03:00
2025-01-15T18:23:00+03:00
2025-01-15T18:23:00+03:00
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ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. "Сегодня я как президент Польши, как сосед Украины, как тот, кто участвует в помощи Украине с самого начала, однозначно высказываюсь за то, чтобы страны НАТО направили Украине приглашение в Североатлантический союз, то есть первый формальный шаг, связанный с будущим приемом Украины в НАТО", - сказал Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что это пока максимум, на который может рассчитывать Украина. "Это максимум, который сейчас Украина может получить", - сказал Дуда. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
https://ria.ru/20250115/nato-1993877844.html
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в мире, украина, польша, анджей дуда, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, НАТО
Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение о вступлении в альянс
Президент Польши Дуда попросил НАТО направить Украине приглашение в альянс