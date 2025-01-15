https://ria.ru/20250115/dtp-1993917883.html

В Пермском крае два человека погибли в ДТП с фурой

В Пермском крае два человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 15.01.2025

В Пермском крае два человека погибли в ДТП с фурой

Два человека погибли при столкновении большегруза и легкового автомобиля на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T21:30:00+03:00

2025-01-15T21:30:00+03:00

2025-01-15T21:30:00+03:00

происшествия

авто

пермский край

россия

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg

ПЕРМЬ, 15 янв - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении большегруза и легкового автомобиля на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь большегруз "Ситрак" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Renault Logan. За рулем французской иномарки находился 62-летний мужчина. "В результате автоаварии водитель и 42-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/dtp-1993688410.html

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, пермский край, россия, дтп