https://ria.ru/20250115/dtp-1993917883.html
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с фурой
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 15.01.2025
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с фурой
Два человека погибли при столкновении большегруза и легкового автомобиля на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:30:00+03:00
2025-01-15T21:30:00+03:00
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ПЕРМЬ, 15 янв - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении большегруза и легкового автомобиля на трассе в Пермском крае, проводится проверка, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь большегруз "Ситрак" по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Renault Logan. За рулем французской иномарки находился 62-летний мужчина. "В результате автоаварии водитель и 42-летняя пассажирка легкового автомобиля погибли на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250114/dtp-1993688410.html
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происшествия, авто, пермский край, россия, дтп
Происшествия, Авто, Пермский край, Россия, ДТП
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с фурой
В Пермском крае два человека погибли в ДТП с большегрузом и легковушкой