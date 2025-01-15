https://ria.ru/20250115/donetsk-1993796440.html
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.01.2025
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин
Новый аэропорт построят в Донецке вместо разрушенного в 2014-2015 годах, подготовка к строительству начнется в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:41:00+03:00
2025-01-15T10:41:00+03:00
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ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Новый аэропорт построят в Донецке вместо разрушенного в 2014-2015 годах, подготовка к строительству начнется в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Уже в этом году мы начнем подготовительные работы для строительства на месте разрушенных противником стен новых воздушных ворот и возвращения Донецку статуса ключевого транспортного узла", - написал Пушилин в своем Telegram-канале по случаю десятой годовщины освобождения донецкого аэропорта. По его словам, "аэропорт остается символом мужества жителей Донбасса и обретает новый смысл как символ возрождения региона". Пушилин отметил, что освобождение донецкого аэропорта стало не только стратегической победой ДНР, но и сильным психологическим ударом по противнику, а также "символом героизма народного ополчения, всех защитников Республики, которые сражались за этот важный объект". Он напомнил, что бои за аэропорт длились практически 35 недель, воевали за него герои легендарных подразделений - "Спарты", "Сомали", "Шахтерской дивизии", "Пятнашки" и другие. "Под непрекращающимся огнем противника совершались поступки невероятной стойкости и отваги. Для каждого из нас бои за Донецкий аэропорт были знаковыми при защите столицы Республики", - подчеркнул Пушилин.
https://ria.ru/20250110/donetsk-1993078439.html
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донецк, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин
Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин
Пушилин: в Донецке построят новый аэропорт вместо разрушенного в 2014-2015 годах