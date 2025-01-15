Рейтинг@Mail.ru
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/donetsk-1993796440.html
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.01.2025
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин
Новый аэропорт построят в Донецке вместо разрушенного в 2014-2015 годах, подготовка к строительству начнется в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:41:00+03:00
2025-01-15T10:41:00+03:00
донецк
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_0:181:3064:1905_1920x0_80_0_0_41a4166b4e17e61eac87af672e6f69f0.jpg
ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Новый аэропорт построят в Донецке вместо разрушенного в 2014-2015 годах, подготовка к строительству начнется в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Уже в этом году мы начнем подготовительные работы для строительства на месте разрушенных противником стен новых воздушных ворот и возвращения Донецку статуса ключевого транспортного узла", - написал Пушилин в своем Telegram-канале по случаю десятой годовщины освобождения донецкого аэропорта. По его словам, "аэропорт остается символом мужества жителей Донбасса и обретает новый смысл как символ возрождения региона". Пушилин отметил, что освобождение донецкого аэропорта стало не только стратегической победой ДНР, но и сильным психологическим ударом по противнику, а также "символом героизма народного ополчения, всех защитников Республики, которые сражались за этот важный объект". Он напомнил, что бои за аэропорт длились практически 35 недель, воевали за него герои легендарных подразделений - "Спарты", "Сомали", "Шахтерской дивизии", "Пятнашки" и другие. "Под непрекращающимся огнем противника совершались поступки невероятной стойкости и отваги. Для каждого из нас бои за Донецкий аэропорт были знаковыми при защите столицы Республики", - подчеркнул Пушилин.
https://ria.ru/20250110/donetsk-1993078439.html
донецк
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990593944_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_65d603c662e73fe0039a85c61454fb01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин
Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин
В Донецке построят новый аэропорт, заявил Пушилин

Пушилин: в Донецке построят новый аэропорт вместо разрушенного в 2014-2015 годах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Новый аэропорт построят в Донецке вместо разрушенного в 2014-2015 годах, подготовка к строительству начнется в этом году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Уже в этом году мы начнем подготовительные работы для строительства на месте разрушенных противником стен новых воздушных ворот и возвращения Донецку статуса ключевого транспортного узла", - написал Пушилин в своем Telegram-канале по случаю десятой годовщины освобождения донецкого аэропорта.
По его словам, "аэропорт остается символом мужества жителей Донбасса и обретает новый смысл как символ возрождения региона".
Пушилин отметил, что освобождение донецкого аэропорта стало не только стратегической победой ДНР, но и сильным психологическим ударом по противнику, а также "символом героизма народного ополчения, всех защитников Республики, которые сражались за этот важный объект". Он напомнил, что бои за аэропорт длились практически 35 недель, воевали за него герои легендарных подразделений - "Спарты", "Сомали", "Шахтерской дивизии", "Пятнашки" и другие. "Под непрекращающимся огнем противника совершались поступки невероятной стойкости и отваги. Для каждого из нас бои за Донецкий аэропорт были знаковыми при защите столицы Республики", - подчеркнул Пушилин.
Работа следователей на месте ракетного удара ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
При ракетном ударе из HIMARS по Донецку погибли два человека
10 января, 11:21
 
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала