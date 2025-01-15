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В Нижнем Новгороде горел дом писателя Мельникова-Печерского
В Нижнем Новгороде горел дом писателя Мельникова-Печерского - РИА Новости, 15.01.2025
В Нижнем Новгороде горел дом писателя Мельникова-Печерского
Пожар в старинном доме писателя и краеведа Павла Мельникова-Печерского произошел в Нижнем Новгороде на площади 250 "квадратов", сообщает региональное управление РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T23:54:00+03:00
2025-01-15T23:54:00+03:00
2025-01-15T23:55:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Пожар в старинном доме писателя и краеведа Павла Мельникова-Печерского произошел в Нижнем Новгороде на площади 250 "квадратов", сообщает региональное управление МЧС. Возгорание жилого дома на улице Ульянова произошло в среду около 19 часов. "На момент прибытия пожарных происходило открытое горение кровли, в кратчайшие сроки огонь был локализован. Около 21.00 было ликвидировано открытое горение на площади 250 квадратных метров, в 22 часа пожар полностью потушен. В результате пожара погибших и пострадавших нет, эвакуировано 5 человек", - говорится в сообщении МЧС региона. На фотографиях, размещенных пресс-службой ведомства, запечатлено известное в Нижнем Новгороде здание - дом, в котором в 1819 году родился писатель Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) - автор дилогии о купцах-старообрядцах "В лесах" и "На горах". Как сообщили журналистам в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, дом на улице Ульянова, 42/16 является объектом культурного наследия федерального значения и по закону он должен быть восстановлен. "Кровля дома была капитально отремонтирована в 2024 году, работы приняты комиссионно фондом капремонта МКД 11 декабря 2024 года", - сообщили в пресс-службе правительства региона. По данным администрации Нижегородского района, в ближайшие дни коммунальными службами и обслуживающей организацией будет проведено обследование инженерных систем и конструкций дома.
https://ria.ru/20250115/pozhar-1993797706.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Нижнем Новгороде горел дом писателя Мельникова-Печерского
В Нижнем Новгороде горел дом писателя Мельникова-Печерского, пожар потушили