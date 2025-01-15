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"Глубокая ошибка". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине
"Глубокая ошибка". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
"Глубокая ошибка". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине
Призыв США снизить мобилизационный возраст на Украине лишь усилит недовольство общества и приведет к провалу, пишет профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:35:00+03:00
2025-01-15T11:35:00+03:00
2025-01-15T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Призыв США снизить мобилизационный возраст на Украине лишь усилит недовольство общества и приведет к провалу, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack."Несмотря на то что в США, по-видимому, существует двухпартийная поддержка принесения в жертву украинской молодежи, этот план глубоко ошибочный. Украинцы в подавляющем большинстве выступают за немедленные переговоры, украинское правительство сопротивляется давлению со стороны НАТО, и шансы, что новобранцы значительно улучшат ситуацию на поле боя, ничтожно малы", — отметил он.При этом Дизен полагает, что избранный президент США Дональд Трамп все же сможет склонить Владимира Зеленского снизить возраст, но это приведет лишь к усилению недовольства народа и ухудшит положение Украины.Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.В начале января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время.В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
https://ria.ru/20250115/hill-1993776746.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский
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"Глубокая ошибка". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине
Дизен: желание США снизить возраст мобилизации на Украине станет ошибкой