Рейтинг@Mail.ru
"Глубокая ошибка". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 15.01.2025 (обновлено: 11:45 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/dizen-1993808070.html
"Глубокая ошибка". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине
"Глубокая ошибка". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине - РИА Новости, 15.01.2025
"Глубокая ошибка". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине
Призыв США снизить мобилизационный возраст на Украине лишь усилит недовольство общества и приведет к провалу, пишет профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:35:00+03:00
2025-01-15T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3beb07cc4bddc5e0411746c2b319b518.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Призыв США снизить мобилизационный возраст на Украине лишь усилит недовольство общества и приведет к провалу, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack."Несмотря на то что в США, по-видимому, существует двухпартийная поддержка принесения в жертву украинской молодежи, этот план глубоко ошибочный. Украинцы в подавляющем большинстве выступают за немедленные переговоры, украинское правительство сопротивляется давлению со стороны НАТО, и шансы, что новобранцы значительно улучшат ситуацию на поле боя, ничтожно малы", — отметил он.При этом Дизен полагает, что избранный президент США Дональд Трамп все же сможет склонить Владимира Зеленского снизить возраст, но это приведет лишь к усилению недовольства народа и ухудшит положение Украины.Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.В начале января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время.В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
https://ria.ru/20250115/hill-1993776746.html
https://ria.ru/20250114/zelenskij-1993704982.html
https://ria.ru/20250103/svr-1992380712.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867799428_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_5e11b71848f3338b705568fa1689b583.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Глубокая ошибка". На Западе забили тревогу из-за решения США по Украине

Дизен: желание США снизить возраст мобилизации на Украине станет ошибкой

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Призыв США снизить мобилизационный возраст на Украине лишь усилит недовольство общества и приведет к провалу, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack.
"Несмотря на то что в США, по-видимому, существует двухпартийная поддержка принесения в жертву украинской молодежи, этот план глубоко ошибочный. Украинцы в подавляющем большинстве выступают за немедленные переговоры, украинское правительство сопротивляется давлению со стороны НАТО, и шансы, что новобранцы значительно улучшат ситуацию на поле боя, ничтожно малы", — отметил он.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"Путин не откажется". В США предложили неожиданный план по Украине
Вчера, 09:13
При этом Дизен полагает, что избранный президент США Дональд Трамп все же сможет склонить Владимира Зеленского снизить возраст, но это приведет лишь к усилению недовольства народа и ухудшит положение Украины.
Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Зеленский ответил на призыв Запада снизить мобилизационный возраст
14 января, 17:46
В начале января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время.
В декабре госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ, заявили в СВР
3 января, 09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала