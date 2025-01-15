https://ria.ru/20250115/deti-1993794496.html

В Рязанской области трое детей отравились угарным газом

В Рязанской области трое детей отравились угарным газом - РИА Новости, 15.01.2025

В Рязанской области трое детей отравились угарным газом

Проверка организована в Рязанской области после отравления троих детей угарным газом, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:30:00+03:00

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происшествия

рязанская область

касимов

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РЯЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости. Проверка организована в Рязанской области после отравления троих детей угарным газом, сообщила прокуратура региона. "Прокуратура организовала проверку по факту отравления несовершеннолетних детей в Касимове… В ходе проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на охрану жизни и здоровья", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что ночью в среду в реанимационное отделение Касимовского межрайонного медицинского центра госпитализированы трое детей в состоянии средней тяжести. Им поставлен диагноз "отравление угарным газом". Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, инцидент произошел в квартире жилого дома.

https://ria.ru/20250115/chukotka-1993773139.html

рязанская область

касимов

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происшествия, рязанская область, касимов