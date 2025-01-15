https://ria.ru/20250115/deripaska-1993800951.html

Дерипаска оценил кандидата на пост главы Минобороны США

Дерипаска оценил кандидата на пост главы Минобороны США - РИА Новости, 15.01.2025

Дерипаска оценил кандидата на пост главы Минобороны США

Кандидатура молодого, агрессивного бывшего командира - кандидата на должность главы минобороны США - не говорит о том, что США готовятся к миру, считает... РИА Новости, 15.01.2025

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в мире

сша

олег дерипаска

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Кандидатура молодого, агрессивного бывшего командира - кандидата на должность главы минобороны США - не говорит о том, что США готовятся к миру, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Накануне кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет выступал в Конгрессе. "В общем, даже на слушаниях в Конгрессе видно, что на работу министра обороны США принимают очень агрессивного и самое главное молодого бывшего командира взвода, а эти, как правило, ещё умеют воевать, что вообще-то не говорит о том, что они готовятся к миру", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250114/plany-1993740843.html

сша

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2025

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в мире, сша, олег дерипаска