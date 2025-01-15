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Дерипаска оценил кандидата на пост главы Минобороны США - РИА Новости, 15.01.2025
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11:01 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/deripaska-1993800951.html
Дерипаска оценил кандидата на пост главы Минобороны США
Дерипаска оценил кандидата на пост главы Минобороны США - РИА Новости, 15.01.2025
Дерипаска оценил кандидата на пост главы Минобороны США
Кандидатура молодого, агрессивного бывшего командира - кандидата на должность главы минобороны США - не говорит о том, что США готовятся к миру, считает... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T11:01:00+03:00
2025-01-15T11:01:00+03:00
в мире
сша
олег дерипаска
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Кандидатура молодого, агрессивного бывшего командира - кандидата на должность главы минобороны США - не говорит о том, что США готовятся к миру, считает бизнесмен Олег Дерипаска. Накануне кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет выступал в Конгрессе. "В общем, даже на слушаниях в Конгрессе видно, что на работу министра обороны США принимают очень агрессивного и самое главное молодого бывшего командира взвода, а эти, как правило, ещё умеют воевать, что вообще-то не говорит о том, что они готовятся к миру", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
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в мире, сша, олег дерипаска
В мире, США, Олег Дерипаска
Дерипаска оценил кандидата на пост главы Минобороны США

Дерипаска: кандидатура Хегсета не говорит о том, что США готовятся к миру

© РИА Новости / Игорь РуссакОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Олег Дерипаска . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Кандидатура молодого, агрессивного бывшего командира - кандидата на должность главы минобороны США - не говорит о том, что США готовятся к миру, считает бизнесмен Олег Дерипаска.
Накануне кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет выступал в Конгрессе.
"В общем, даже на слушаниях в Конгрессе видно, что на работу министра обороны США принимают очень агрессивного и самое главное молодого бывшего командира взвода, а эти, как правило, ещё умеют воевать, что вообще-то не говорит о том, что они готовятся к миру", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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В миреСШАОлег Дерипаска
 
 
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