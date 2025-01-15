В Крыму и Севастополе нашли более 30 мертвых дельфинов после выброса мазута
В Крыму и Севастополе нашли 34 мертвых дельфина после разлива мазута
© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На побережье Крыма и Севастополя выбросило 34 мертвых дельфина из-за разлива мазута, сообщил Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное Море" на своей странице "ВКонтакте".
"Их (погибших дельфинов. — Прим. ред.) количество увеличилось до 34 особей. У одной взрослой самки азовки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах", — говорится в публикации.
Также появились данные о выбросах мертвой хамсы у берегов Севастополя.
Организация заявила, что работает над вопросами, связанными с приобретением участка для строительства центра реабилитации дельфинов.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
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