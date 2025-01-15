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В Крыму и Севастополе нашли более 30 мертвых дельфинов после выброса мазута - РИА Новости, 15.01.2025
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23:50 15.01.2025 (обновлено: 23:51 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/delfiny-1993929344.html
В Крыму и Севастополе нашли более 30 мертвых дельфинов после выброса мазута
В Крыму и Севастополе нашли более 30 мертвых дельфинов после выброса мазута - РИА Новости, 15.01.2025
В Крыму и Севастополе нашли более 30 мертвых дельфинов после выброса мазута
На побережье Крыма и Севастополя выбросило 34 мертвых дельфина из-за разлива мазута, сообщил Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное Море" на своей странице... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T23:50:00+03:00
2025-01-15T23:51:00+03:00
происшествия
севастополь
керченский пролив
следственный комитет россии (ск рф)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На побережье Крыма и Севастополя выбросило 34 мертвых дельфина из-за разлива мазута, сообщил Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное Море" на своей странице "ВКонтакте"."Их (погибших дельфинов. — Прим. ред.) количество увеличилось до 34 особей. У одной взрослой самки азовки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах", — говорится в публикации.Также появились данные о выбросах мертвой хамсы у берегов Севастополя.Организация заявила, что работает над вопросами, связанными с приобретением участка для строительства центра реабилитации дельфинов.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
https://ria.ru/20250115/postradavshie-1993910874.html
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севастополь
керченский пролив
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происшествия, севастополь, керченский пролив, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Севастополь, Керченский пролив, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
В Крыму и Севастополе нашли более 30 мертвых дельфинов после выброса мазута

В Крыму и Севастополе нашли 34 мертвых дельфина после разлива мазута

© Фото : Минтранс РоссииЛиквидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Минтранс России
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера "Волгонефть-239"
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На побережье Крыма и Севастополя выбросило 34 мертвых дельфина из-за разлива мазута, сообщил Центр реабилитации дельфинов "Безмятежное Море" на своей странице "ВКонтакте".
"Их (погибших дельфинов. — Прим. ред.) количество увеличилось до 34 особей. У одной взрослой самки азовки были отмечены единичные капли мазута на кожных покровах", — говорится в публикации.
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Также появились данные о выбросах мертвой хамсы у берегов Севастополя.
Организация заявила, что работает над вопросами, связанными с приобретением участка для строительства центра реабилитации дельфинов.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
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ПроисшествияСевастопольКерченский проливСледственный комитет России (СК РФ)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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