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Премьер Дании обсудила с Трампом независимость Гренландии - РИА Новости, 15.01.2025
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20:33 15.01.2025 (обновлено: 20:48 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/daniya-1993913941.html
Премьер Дании обсудила с Трампом независимость Гренландии
Премьер Дании обсудила с Трампом независимость Гренландии - РИА Новости, 15.01.2025
Премьер Дании обсудила с Трампом независимость Гренландии
Премьер Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом Гренландию и указала на то, что жители острова должны сами решать вопрос... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T20:33:00+03:00
2025-01-15T20:48:00+03:00
в мире
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дональд трамп
метте фредериксен
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом Гренландию и указала на то, что жители острова должны сами решать вопрос о своей независимости, сообщает правительственная канцелярия.Ранее Фредериксен заявляла, что связалась с Трампом после его высказываний о Гренландии и предложила ему поговорить, об этом информировало агентство Франс Пресс."Фредериксен провела телефонный разговор с... Дональдом Трампом... В разговоре премьер-министр... указала на то, что решение о независимости должна принять сама Гренландия", - говорится в пресс-релизе канцелярии.Отмечается, что в беседе Фредериксен подчеркнула важность укрепления безопасности в Арктике и то, что Дания готова взять на себя за это ещё большую ответственность. Согласно пресс-релизу, в беседе с Трампом, среди прочего, обсуждался украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке и отношения с Китаем.Как указывается в заявлении, разговор Фредериксен и Трампа длился 45 минут.Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993630488.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, метте фредериксен
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Метте Фредериксен
Премьер Дании обсудила с Трампом независимость Гренландии

Премьер Дании: жители Гренландии должны сами решать вопрос о независимости

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом Гренландию и указала на то, что жители острова должны сами решать вопрос о своей независимости, сообщает правительственная канцелярия.
Ранее Фредериксен заявляла, что связалась с Трампом после его высказываний о Гренландии и предложила ему поговорить, об этом информировало агентство Франс Пресс.
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Лавров прокомментировал слова Трампа о присоединении Гренландии
14 января, 12:47
"Фредериксен провела телефонный разговор с... Дональдом Трампом... В разговоре премьер-министр... указала на то, что решение о независимости должна принять сама Гренландия", - говорится в пресс-релизе канцелярии.
Отмечается, что в беседе Фредериксен подчеркнула важность укрепления безопасности в Арктике и то, что Дания готова взять на себя за это ещё большую ответственность. Согласно пресс-релизу, в беседе с Трампом, среди прочего, обсуждался украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке и отношения с Китаем.
Как указывается в заявлении, разговор Фредериксен и Трампа длился 45 минут.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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В конгресс США внесли закон о переговорах о приобретении Гренландии
14 января, 01:22
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампМетте Фредериксен
 
 
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