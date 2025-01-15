Премьер Дании обсудила с Трампом независимость Гренландии
Премьер Дании: жители Гренландии должны сами решать вопрос о независимости
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом Гренландию и указала на то, что жители острова должны сами решать вопрос о своей независимости, сообщает правительственная канцелярия.
Ранее Фредериксен заявляла, что связалась с Трампом после его высказываний о Гренландии и предложила ему поговорить, об этом информировало агентство Франс Пресс.
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"Фредериксен провела телефонный разговор с... Дональдом Трампом... В разговоре премьер-министр... указала на то, что решение о независимости должна принять сама Гренландия", - говорится в пресс-релизе канцелярии.
Отмечается, что в беседе Фредериксен подчеркнула важность укрепления безопасности в Арктике и то, что Дания готова взять на себя за это ещё большую ответственность. Согласно пресс-релизу, в беседе с Трампом, среди прочего, обсуждался украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке и отношения с Китаем.
Как указывается в заявлении, разговор Фредериксен и Трампа длился 45 минут.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.