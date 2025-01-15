https://ria.ru/20250115/daniya-1993913941.html

Премьер Дании обсудила с Трампом независимость Гренландии

Премьер Дании обсудила с Трампом независимость Гренландии - РИА Новости, 15.01.2025

Премьер Дании обсудила с Трампом независимость Гренландии

Премьер Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом Гренландию и указала на то, что жители острова должны сами решать вопрос... РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом Гренландию и указала на то, что жители острова должны сами решать вопрос о своей независимости, сообщает правительственная канцелярия.Ранее Фредериксен заявляла, что связалась с Трампом после его высказываний о Гренландии и предложила ему поговорить, об этом информировало агентство Франс Пресс."Фредериксен провела телефонный разговор с... Дональдом Трампом... В разговоре премьер-министр... указала на то, что решение о независимости должна принять сама Гренландия", - говорится в пресс-релизе канцелярии.Отмечается, что в беседе Фредериксен подчеркнула важность укрепления безопасности в Арктике и то, что Дания готова взять на себя за это ещё большую ответственность. Согласно пресс-релизу, в беседе с Трампом, среди прочего, обсуждался украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке и отношения с Китаем.Как указывается в заявлении, разговор Фредериксен и Трампа длился 45 минут.Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993630488.html

https://ria.ru/20250114/respublikantsy-1993562238.html

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, метте фредериксен