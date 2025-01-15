https://ria.ru/20250115/chukotka-1993773139.html
На Чукотке десять детей пострадали из-за кварцевых ламп
На Чукотке десять детей пострадали из-за кварцевых ламп - РИА Новости, 15.01.2025
На Чукотке десять детей пострадали из-за кварцевых ламп
Десять воспитанников детского сада в Анадыре на Чукотке получили ожоги век и окологлазничной области из-за работы кварцевых ламп в помещении, сообщает... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T08:35:00+03:00
2025-01-15T08:35:00+03:00
2025-01-15T08:35:00+03:00
происшествия
анадырь
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Десять воспитанников детского сада в Анадыре на Чукотке получили ожоги век и окологлазничной области из-за работы кварцевых ламп в помещении, сообщает региональная прокуратура. "Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения 10 воспитанниками МБДОУ "Сказка" термических ожогов век и окологлазничной области. Согласно предварительным данным, дети пострадали в результате работы кварцевых ламп, включенных в помещении игровой комнаты", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей, даст оценку действиям работников детского сада. Как сообщает администрация Анадыря, 11 воспитанников детского сада "Сказка" обратились за медицинской помощью во больницу с жалобами на покраснение вокруг глаз в результате кварцевания помещения группы. "Врач-офтальмолог детской поликлиники диагностировала у 10 детей легкие ожоги век и окологлазничной области. Один ребенок получил ожоги средней степени. Всем детям назначено амбулаторное лечение, даны рекомендации. Госпитализация не требуется", - отмечают власти города. Администрация добавляет, что в среду в детский сад пришли восемь детей из тех, кто посещал медучреждение накануне, последствий у них не наблюдается. Идет служебное расследование причин инцидента.
https://ria.ru/20240621/tuberkulez-1954469954.html
https://ria.ru/20240906/proverka-1971192968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анадырь, чукотка
Происшествия, Анадырь, Чукотка
На Чукотке десять детей пострадали из-за кварцевых ламп
В Анадыре на Чукотке десять детей получили ожоги глаз из-за кварцевых ламп
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Десять воспитанников детского сада в Анадыре на Чукотке получили ожоги век и окологлазничной области из-за работы кварцевых ламп в помещении, сообщает региональная прокуратура.
"Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения 10 воспитанниками МБДОУ "Сказка" термических ожогов век и окологлазничной области. Согласно предварительным данным, дети пострадали в результате работы кварцевых ламп, включенных в помещении игровой комнаты", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей, даст оценку действиям работников детского сада.
Как сообщает администрация Анадыря
, 11 воспитанников детского сада "Сказка" обратились за медицинской помощью во больницу с жалобами на покраснение вокруг глаз в результате кварцевания помещения группы.
"Врач-офтальмолог детской поликлиники диагностировала у 10 детей легкие ожоги век и окологлазничной области. Один ребенок получил ожоги средней степени. Всем детям назначено амбулаторное лечение, даны рекомендации. Госпитализация не требуется", - отмечают власти города.
Администрация добавляет, что в среду в детский сад пришли восемь детей из тех, кто посещал медучреждение накануне, последствий у них не наблюдается. Идет служебное расследование причин инцидента.