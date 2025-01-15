https://ria.ru/20250115/chukotka-1993773139.html

На Чукотке десять детей пострадали из-за кварцевых ламп

На Чукотке десять детей пострадали из-за кварцевых ламп - РИА Новости, 15.01.2025

На Чукотке десять детей пострадали из-за кварцевых ламп

Десять воспитанников детского сада в Анадыре на Чукотке получили ожоги век и окологлазничной области из-за работы кварцевых ламп в помещении, сообщает... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:35:00+03:00

2025-01-15T08:35:00+03:00

2025-01-15T08:35:00+03:00

происшествия

анадырь

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Десять воспитанников детского сада в Анадыре на Чукотке получили ожоги век и окологлазничной области из-за работы кварцевых ламп в помещении, сообщает региональная прокуратура. "Анадырская межрайонная прокуратура по поручению прокурора округа проводит проверку по факту получения 10 воспитанниками МБДОУ "Сказка" термических ожогов век и окологлазничной области. Согласно предварительным данным, дети пострадали в результате работы кварцевых ламп, включенных в помещении игровой комнаты", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей, даст оценку действиям работников детского сада. Как сообщает администрация Анадыря, 11 воспитанников детского сада "Сказка" обратились за медицинской помощью во больницу с жалобами на покраснение вокруг глаз в результате кварцевания помещения группы. "Врач-офтальмолог детской поликлиники диагностировала у 10 детей легкие ожоги век и окологлазничной области. Один ребенок получил ожоги средней степени. Всем детям назначено амбулаторное лечение, даны рекомендации. Госпитализация не требуется", - отмечают власти города. Администрация добавляет, что в среду в детский сад пришли восемь детей из тех, кто посещал медучреждение накануне, последствий у них не наблюдается. Идет служебное расследование причин инцидента.

https://ria.ru/20240621/tuberkulez-1954469954.html

https://ria.ru/20240906/proverka-1971192968.html

анадырь

чукотка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, анадырь, чукотка