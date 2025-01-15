https://ria.ru/20250115/chislo-1993749833.html

Число дел об экстремизме в России за 2024 год выросло на 43%

Число дел об экстремизме в России за 2024 год выросло на 43% - РИА Новости, 15.01.2025

Число дел об экстремизме в России за 2024 год выросло на 43%

Количество уголовных дел об экстремизме, направленных в суд за 2024 год, на 43% больше, чем в 2023 году, число обвиняемых по таким делам увеличилось более чем... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T00:16:00+03:00

2025-01-15T00:16:00+03:00

2025-01-15T00:17:00+03:00

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Количество уголовных дел об экстремизме, направленных в суд за 2024 год, на 43% больше, чем в 2023 году, число обвиняемых по таким делам увеличилось более чем на 50%, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. "По делам об экстремизме в суд передано 615 дел – это на 43% больше, чем в прошлом году. Количество обвиняемых по таким делам также выросло более чем на 50%", - сказал он в интервью "Российской газете". Бастрыкин также рассказал, что в 2024 году российские следователи направили в суд 293 дела о преступлениях террористического характера, среди них 36 дел связаны с финансированием терроризма.

https://ria.ru/20241216/bashkirija-1989413905.html

россия

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)