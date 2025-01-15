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Число дел об экстремизме в России за 2024 год выросло на 43%
Число дел об экстремизме в России за 2024 год выросло на 43% - РИА Новости, 15.01.2025
Число дел об экстремизме в России за 2024 год выросло на 43%
Количество уголовных дел об экстремизме, направленных в суд за 2024 год, на 43% больше, чем в 2023 году, число обвиняемых по таким делам увеличилось более чем... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T00:16:00+03:00
2025-01-15T00:16:00+03:00
2025-01-15T00:17:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Количество уголовных дел об экстремизме, направленных в суд за 2024 год, на 43% больше, чем в 2023 году, число обвиняемых по таким делам увеличилось более чем на 50%, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. "По делам об экстремизме в суд передано 615 дел – это на 43% больше, чем в прошлом году. Количество обвиняемых по таким делам также выросло более чем на 50%", - сказал он в интервью "Российской газете". Бастрыкин также рассказал, что в 2024 году российские следователи направили в суд 293 дела о преступлениях террористического характера, среди них 36 дел связаны с финансированием терроризма.
https://ria.ru/20241216/bashkirija-1989413905.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Число дел об экстремизме в России за 2024 год выросло на 43%
Бастрыкин: число дел об экстремизме в 2024 году выросло на 43 процента