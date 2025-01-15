https://ria.ru/20250115/chekhiya-1993772809.html

"Решающий момент". Премьер Чехии сделал дерзкое заявление о России

"Решающий момент". Премьер Чехии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 15.01.2025

"Решающий момент". Премьер Чехии сделал дерзкое заявление о России

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал завершение модернизации нефтепровода TAL решающим моментом, поскольку теперь страна может отказаться от российской... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T08:33:00+03:00

2025-01-15T08:33:00+03:00

2025-01-15T08:33:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал завершение модернизации нефтепровода TAL решающим моментом, поскольку теперь страна может отказаться от российской нефти, сообщает Reuters."Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас", — приводят журналисты слова политика.По словам Фиалы, Чехия может рассчитывать на бесперебойные поставки энергоресурса через итальянский нефтепровод.В конце декабря 2024 года агентство Reuters сообщало о приостановке поставок нефти по трубопроводу "Дружба", однако чешские власти и компания Mero подтвердили факт поступления топлива по согласованному графику. По их информации, приостановка была связана с проведением технических работ за пределами страны.Поставки нефти из России по морю в Евросоюз прекратились в декабре 2022 года. Для трубопровода "Дружба" сделали исключения, поскольку нескольким странам, в том числе Чехии, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. В октябре 2023 года Фиала заявлял, что Прага планирует в ближайшие месяцы избавиться от зависимости от российской нефти.В Москве неоднократно подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Кремле заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250115/vosstanovlenie-1993766266.html

https://ria.ru/20250115/operatsiya-1993760482.html

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экономика, цены на нефть, прага, россия, чехия, петр фиала, в мире