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Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА - РИА Новости, 15.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:18 15.01.2025 (обновлено: 21:25 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/bpla-1993917121.html
Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА
Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА - РИА Новости, 15.01.2025
Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА
Средства ПВО в среду с 18.40 до 18.50 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:18:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
украина
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Средства ПВО в среду с 18.40 до 18.50 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ."Пятнадцатого января с 18.40 до 18.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250115/zelenskij-1993916644.html
россия
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россия, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Украина
Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА

Над Воронежской и Белгородской областями сбили пять украинских БПЛА

© Fotolia / MulderphotoВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Fotolia / Mulderphoto
Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Средства ПВО в среду с 18.40 до 18.50 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.
"Пятнадцатого января с 18.40 до 18.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьУкраина
 
 
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