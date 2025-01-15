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Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА

Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА - РИА Новости, 15.01.2025

Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА

Средства ПВО в среду с 18.40 до 18.50 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Средства ПВО в среду с 18.40 до 18.50 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ."Пятнадцатого января с 18.40 до 18.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

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россия, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина