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Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА
Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА - РИА Новости, 15.01.2025
Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА
Средства ПВО в среду с 18.40 до 18.50 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T21:18:00+03:00
2025-01-15T21:18:00+03:00
2025-01-15T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Средства ПВО в среду с 18.40 до 18.50 мск уничтожили пять украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ."Пятнадцатого января с 18.40 до 18.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре над территорией Воронежской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Украина
Над Воронежской и Белгородской областями сбили украинские БПЛА
Над Воронежской и Белгородской областями сбили пять украинских БПЛА