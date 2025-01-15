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Умер актер из сериалов "Мент в законе" и "Особый случай"
Умер актер из сериалов "Мент в законе" и "Особый случай" - РИА Новости, 15.01.2025
Умер актер из сериалов "Мент в законе" и "Особый случай"
Российский актер Олег Бойко умер после тяжелой операции в возрасте 57 лет, сообщили его коллеги изданию "Аргументы и факты". РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:01:00+03:00
2025-01-15T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российский актер Олег Бойко умер после тяжелой операции в возрасте 57 лет, сообщили его коллеги изданию "Аргументы и факты"."Не стало нашего коллеги и товарища по сериалу "Особый случай" Олега Бойко", — рассказала актриса Анна Бречалова.Она уточнила, что актер умер 12 января."У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67", — сообщила двоюродная сестра погибшего Варвара.Бойко родился 5 апреля 1967 года. Среди известных кинокартин актера: сериалы "Мент в законе", "Невский. Охота на Архитектора", "Аль-капотня" и фильмы "Аванпост", "Туман".
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олег бойко (актер), происшествия, новости культуры
Культура, Олег Бойко (актер), Происшествия, Новости культуры
Умер актер из сериалов "Мент в законе" и "Особый случай"
Актер из сериала "Мент в законе" Олег Бойко умер в возрасте 57 лет