https://ria.ru/20250115/borisov-1993862048.html
Российский актер Борисов стал номинантом кинопремии BAFTA
Российский актер Борисов стал номинантом кинопремии BAFTA - РИА Новости, 15.01.2025
Российский актер Борисов стал номинантом кинопремии BAFTA
Российский актер Юра Борисов вошел в шорт-лист номинантов кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:44:00+03:00
2025-01-15T15:44:00+03:00
2025-01-15T16:30:00+03:00
шоубиз
юрий борисов (роскосмос)
марк эйдельштейн (актер)
алексей серебряков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов вошел в шорт-лист номинантов кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.Шорт-лист озвучили актриса Миа Маккенна-Брюс и актер Уилл Шарп во время трансляции на YouTube-канале BAFTA.Борисов стал номинантом в категории "Лучший актер второго плана" за исполнение роли в фильме "Анора". За награду также борются Киран Калкин ("Настоящая боль"), Кларенс Маклин ("Синг-Синг"), Эдвард Нортон ("Совершенный незнакомец"), Гай Пирс ("Бруталист") и Джереми Стронг ("Ученик").Кинокартина "Анора" в общей сложности претендует на награды в семи категориях, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший кастинг" и "Лучший монтаж". Кроме того, актриса Майки Мэдисон попала в номинацию "Лучшая женская роль".По общему числу номинаций лидируют фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера (12 номинаций) и фильм-мюзикл "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара (11 номинаций).Победители кинопремии будут объявлены 16 февраля.Ранее Юра Борисов стал номинантом на кинопремию "Золотой глобус".В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.
https://ria.ru/20250108/borisov-1992843754.html
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юрий борисов (роскосмос), марк эйдельштейн (актер), алексей серебряков
Шоубиз, Юрий Борисов (Роскосмос), Марк Эйдельштейн (актер), Алексей Серебряков
Российский актер Борисов стал номинантом кинопремии BAFTA
Российский актер Борисов вошел в шорт-лист номинантов кинопремии BAFTA
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российский актер Юра Борисов вошел в шорт-лист номинантов кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.
Шорт-лист озвучили актриса Миа Маккенна-Брюс и актер Уилл Шарп во время трансляции на YouTube-канале BAFTA.
Борисов
стал номинантом в категории "Лучший актер второго плана" за исполнение роли в фильме "Анора". За награду также борются Киран Калкин ("Настоящая боль"), Кларенс Маклин ("Синг-Синг"), Эдвард Нортон
("Совершенный незнакомец"), Гай Пирс ("Бруталист") и Джереми Стронг ("Ученик").
Кинокартина "Анора" в общей сложности претендует на награды в семи категориях, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший кастинг" и "Лучший монтаж". Кроме того, актриса Майки Мэдисон попала в номинацию "Лучшая женская роль".
По общему числу номинаций лидируют фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера (12 номинаций) и фильм-мюзикл "Эмилия Перес" режиссера Жака Одиара
(11 номинаций).
Победители кинопремии будут объявлены 16 февраля.
Ранее Юра Борисов стал номинантом на кинопремию "Золотой глобус".
В фильме "Анора" американского режиссера Шона Бейкера сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн
, Юра Борисов, Алексей Серебряков
и актриса Дарья Екамасова, картина уже получила главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.