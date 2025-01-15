ЕС рассматривает введение ограничений на российский СПГ, сообщает Блумберг
Bloomberg: ЕС рассматривает введение ограничений на СПГ и алюминий из России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на СПГ и алюминий из России, а также отключение от SWIFT новых российских банков и меры в отношении десятков судов в рамках 16-го пакета санкций, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
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"Евросоюз рассматривает ограничения на импорт в отношении российского алюминия и поэтапный отказ от сжиженного природного газа из страны в рамках нового пакета санкций против Москвы... Ограничения на алюминий могут быть постепенными, а их временные рамки и масштаб пока еще предстоит определить", — говорится в сообщении.
Собеседники агентства отметили, что отказ от СПГ могут прописать либо в санкционном пакете, либо как часть дорожной карты, которую исполнительный орган ЕС намерен представить в феврале. Также могут использовать комбинацию двух походов.
Кроме того, ЕС в рамках новых мер может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть, и новые меры контроля экспорта, действия блока также могут привести к отключению новых банков от системы SWIFT.
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В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.