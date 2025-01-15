https://ria.ru/20250115/bespilotnik-1993749478.html

В Тамбовской области уничтожили беспилотник

В Тамбовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 15.01.2025

В Тамбовской области уничтожили беспилотник

Силами ПВО и средствами РЭБ уничтожен один беспилотник в тамбовском поселке Новая Ляда, в одном из домов есть незначительные разрушения, пострадавших нет,... РИА Новости, 15.01.2025

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Силами ПВО и средствами РЭБ уничтожен один беспилотник в тамбовском поселке Новая Ляда, в одном из домов есть незначительные разрушения, пострадавших нет, сообщили власти Тамбовской области. "Сегодня вечером в поселке Новая Ляда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении региональных властей в Telegram-канале. Отмечается, что в районе улицы Юбилейная обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался. В одном из домов есть незначительные разрушения, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250114/bpla-1993746582.html

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происшествия, тамбовская область, юбилейный