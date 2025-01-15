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В Тамбовской области уничтожили беспилотник
В Тамбовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 15.01.2025
В Тамбовской области уничтожили беспилотник
Силами ПВО и средствами РЭБ уничтожен один беспилотник в тамбовском поселке Новая Ляда, в одном из домов есть незначительные разрушения, пострадавших нет,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T00:13:00+03:00
2025-01-15T00:13:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Силами ПВО и средствами РЭБ уничтожен один беспилотник в тамбовском поселке Новая Ляда, в одном из домов есть незначительные разрушения, пострадавших нет, сообщили власти Тамбовской области. "Сегодня вечером в поселке Новая Ляда дежурными силами ПВО и средствами РЭБ был уничтожен беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении региональных властей в Telegram-канале. Отмечается, что в районе улицы Юбилейная обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался. В одном из домов есть незначительные разрушения, пострадавших нет.
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происшествия, тамбовская область, юбилейный
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тамбовская область, Юбилейный
В Тамбовской области уничтожили беспилотник
В Тамбовской области в поселке Новая Ляда уничтожили беспилотник, поврежден дом