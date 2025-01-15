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Белоусов попросил присвоить статус погибших без вести пропавшим в годы ВОВ - РИА Новости, 15.01.2025
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15:33 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/belousov-1993858703.html
Белоусов попросил присвоить статус погибших без вести пропавшим в годы ВОВ
Белоусов попросил присвоить статус погибших без вести пропавшим в годы ВОВ - РИА Новости, 15.01.2025
Белоусов попросил присвоить статус погибших без вести пропавшим в годы ВОВ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу МО о присвоении статуса погибших при защите Отечества... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T15:33:00+03:00
2025-01-15T15:33:00+03:00
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу МО о присвоении статуса погибших при защите Отечества бойцам, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, и чьи личности и судьбы были установлены в ходе поисковых работ и изучения архивных документов. "Владимир Владимирович, в ходе поисковых мероприятий и архивных работ устанавливаются судьбы погибших в боях и в плену военнослужащих, которые ранее числились пропавшими без вести. Просим вас поддержать нашу инициативу признавать по фактам поисковых работ таких военнослужащих погибшими при защите Отечества. В кратчайшие сроки в министерстве обороны будет подготовлен соответствующий приказ", - сказал Белоусов в среду на заседании оргкомитета "Победа", которое проводит Путин.
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россия, андрей белоусов, владимир путин
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Белоусов попросил присвоить статус погибших без вести пропавшим в годы ВОВ

Белоусов попросил Путина поддержать присвоение статуса погибших пропавшим в ВОВ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу МО о присвоении статуса погибших при защите Отечества бойцам, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, и чьи личности и судьбы были установлены в ходе поисковых работ и изучения архивных документов.
«
"Владимир Владимирович, в ходе поисковых мероприятий и архивных работ устанавливаются судьбы погибших в боях и в плену военнослужащих, которые ранее числились пропавшими без вести. Просим вас поддержать нашу инициативу признавать по фактам поисковых работ таких военнослужащих погибшими при защите Отечества. В кратчайшие сроки в министерстве обороны будет подготовлен соответствующий приказ", - сказал Белоусов в среду на заседании оргкомитета "Победа", которое проводит Путин.
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