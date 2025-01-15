https://ria.ru/20250115/belousov-1993858703.html

Белоусов попросил присвоить статус погибших без вести пропавшим в годы ВОВ

Белоусов попросил присвоить статус погибших без вести пропавшим в годы ВОВ - РИА Новости, 15.01.2025

Белоусов попросил присвоить статус погибших без вести пропавшим в годы ВОВ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу МО о присвоении статуса погибших при защите Отечества... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T15:33:00+03:00

2025-01-15T15:33:00+03:00

2025-01-15T15:33:00+03:00

россия

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов попросил президента России Владимира Путина поддержать инициативу МО о присвоении статуса погибших при защите Отечества бойцам, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, и чьи личности и судьбы были установлены в ходе поисковых работ и изучения архивных документов. "Владимир Владимирович, в ходе поисковых мероприятий и архивных работ устанавливаются судьбы погибших в боях и в плену военнослужащих, которые ранее числились пропавшими без вести. Просим вас поддержать нашу инициативу признавать по фактам поисковых работ таких военнослужащих погибшими при защите Отечества. В кратчайшие сроки в министерстве обороны будет подготовлен соответствующий приказ", - сказал Белоусов в среду на заседании оргкомитета "Победа", которое проводит Путин.

https://ria.ru/20240508/ostanki-1944614360.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, андрей белоусов, владимир путин