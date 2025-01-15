Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг качества мобильного интернета в ТЦ Москвы возглавил билайн - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 15.01.2025
https://ria.ru/20250115/beeline-1993825014.html
Рейтинг качества мобильного интернета в ТЦ Москвы возглавил билайн
Рейтинг качества мобильного интернета в ТЦ Москвы возглавил билайн - РИА Новости, 15.01.2025
Рейтинг качества мобильного интернета в ТЦ Москвы возглавил билайн
Эксперты компании DMTel подтвердили лидерство билайна в своем недавнем исследовании*, где оператор занял первую строчку среди конкурентов по качеству мобильного РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:19:00+03:00
2025-01-15T14:19:00+03:00
технологии
москва
вымпелком
билайн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910594201_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a4f9eed1260f05bf04c400d1b959ac3.jpg
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Эксперты компании DMTel подтвердили лидерство билайна в своем недавнем исследовании*, где оператор занял первую строчку среди конкурентов по качеству мобильного интернета в 30 столичных торговых центрах, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".Высокие позиции были достигнуты благодаря отличным показателям скоростей как при загрузке контента, так и при передаче данных в интернет. Инновационные технологии, применяемые билайном, открывают новые возможности для пользователей. Клиенты компании могут прямо из примерочной обсудить свои покупки по телефону и одновременно отправить друзьям десятки видео или фото новых образов через мессенджеры. За новогодние праздники, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, клиенты билайна скачали в 30 крупнейших торговых центрах Москвы на 12% больше трафика, чем годом ранее. Однако, несмотря на увеличившуюся нагрузку, средняя скорость передачи данных выросла на 5% и составила 40 Мбит/с, говорится в сообщении.Таких показателей удалось достичь благодаря работе "умной сети". Эта технология позволяет пользователям быстро отправлять крупные файлы и оставаться онлайн даже во время звонков в сети 4G(4ДЖИ). Таким образом, билайн смог обеспечить бесперебойную работу своей сети даже в самые загруженные дни праздников."Один из наших приоритетов – создавать лучший клиентский опыт. Для этого мы постоянно развиваем сеть, особенное внимание уделяя местам высокой концентрации наших клиентов. Нам было приятно в конце года получить высокую независимую оценку от экспертов компании DMTel. Успешная работа сети в моменты повышенной нагрузки в новогодние праздники еще раз подтвердила результаты их исследования. В 2025 году мы продолжим развивать сеть для наших клиентов", ‑ отметил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" (билайн) Олег Бирюков, его слова приводит пресс-служба.*Исследование проводилось в Москве в период с 9 октября по 6 декабря 2024 г с помощью критериев, выбранных DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис") самостоятельно. Для количественной оценки качества используются показатели: доступность, надежность и качество коммуникации, а также доступность радиосети. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP5z5uLTtA
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910594201_95:0:1055:720_1920x0_80_0_0_11e3580bb893bd4a550e04179e9d9043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, вымпелком, билайн
Технологии, Москва, ВымпелКом, Билайн

Рейтинг качества мобильного интернета в ТЦ Москвы возглавил билайн

© Фото : пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Эксперты компании DMTel подтвердили лидерство билайна в своем недавнем исследовании*, где оператор занял первую строчку среди конкурентов по качеству мобильного интернета в 30 столичных торговых центрах, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".
Высокие позиции были достигнуты благодаря отличным показателям скоростей как при загрузке контента, так и при передаче данных в интернет. Инновационные технологии, применяемые билайном, открывают новые возможности для пользователей. Клиенты компании могут прямо из примерочной обсудить свои покупки по телефону и одновременно отправить друзьям десятки видео или фото новых образов через мессенджеры.
За новогодние праздники, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, клиенты билайна скачали в 30 крупнейших торговых центрах Москвы на 12% больше трафика, чем годом ранее. Однако, несмотря на увеличившуюся нагрузку, средняя скорость передачи данных выросла на 5% и составила 40 Мбит/с, говорится в сообщении.
Таких показателей удалось достичь благодаря работе "умной сети". Эта технология позволяет пользователям быстро отправлять крупные файлы и оставаться онлайн даже во время звонков в сети 4G(4ДЖИ). Таким образом, билайн смог обеспечить бесперебойную работу своей сети даже в самые загруженные дни праздников.
"Один из наших приоритетов – создавать лучший клиентский опыт. Для этого мы постоянно развиваем сеть, особенное внимание уделяя местам высокой концентрации наших клиентов. Нам было приятно в конце года получить высокую независимую оценку от экспертов компании DMTel. Успешная работа сети в моменты повышенной нагрузки в новогодние праздники еще раз подтвердила результаты их исследования. В 2025 году мы продолжим развивать сеть для наших клиентов", ‑ отметил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" (билайн) Олег Бирюков, его слова приводит пресс-служба.
*Исследование проводилось в Москве в период с 9 октября по 6 декабря 2024 г с помощью критериев, выбранных DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис") самостоятельно. Для количественной оценки качества используются показатели: доступность, надежность и качество коммуникации, а также доступность радиосети. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP5z5uLTtA
 
ТехнологииМоскваВымпелКомБилайн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала