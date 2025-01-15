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Рейтинг качества мобильного интернета в ТЦ Москвы возглавил билайн

Рейтинг качества мобильного интернета в ТЦ Москвы возглавил билайн - РИА Новости, 15.01.2025

Рейтинг качества мобильного интернета в ТЦ Москвы возглавил билайн

Эксперты компании DMTel подтвердили лидерство билайна в своем недавнем исследовании*, где оператор занял первую строчку среди конкурентов по качеству мобильного РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:19:00+03:00

2025-01-15T14:19:00+03:00

2025-01-15T14:19:00+03:00

технологии

москва

вымпелком

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Эксперты компании DMTel подтвердили лидерство билайна в своем недавнем исследовании*, где оператор занял первую строчку среди конкурентов по качеству мобильного интернета в 30 столичных торговых центрах, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".Высокие позиции были достигнуты благодаря отличным показателям скоростей как при загрузке контента, так и при передаче данных в интернет. Инновационные технологии, применяемые билайном, открывают новые возможности для пользователей. Клиенты компании могут прямо из примерочной обсудить свои покупки по телефону и одновременно отправить друзьям десятки видео или фото новых образов через мессенджеры. За новогодние праздники, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, клиенты билайна скачали в 30 крупнейших торговых центрах Москвы на 12% больше трафика, чем годом ранее. Однако, несмотря на увеличившуюся нагрузку, средняя скорость передачи данных выросла на 5% и составила 40 Мбит/с, говорится в сообщении.Таких показателей удалось достичь благодаря работе "умной сети". Эта технология позволяет пользователям быстро отправлять крупные файлы и оставаться онлайн даже во время звонков в сети 4G(4ДЖИ). Таким образом, билайн смог обеспечить бесперебойную работу своей сети даже в самые загруженные дни праздников."Один из наших приоритетов – создавать лучший клиентский опыт. Для этого мы постоянно развиваем сеть, особенное внимание уделяя местам высокой концентрации наших клиентов. Нам было приятно в конце года получить высокую независимую оценку от экспертов компании DMTel. Успешная работа сети в моменты повышенной нагрузки в новогодние праздники еще раз подтвердила результаты их исследования. В 2025 году мы продолжим развивать сеть для наших клиентов", ‑ отметил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" (билайн) Олег Бирюков, его слова приводит пресс-служба.*Исследование проводилось в Москве в период с 9 октября по 6 декабря 2024 г с помощью критериев, выбранных DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис") самостоятельно. Для количественной оценки качества используются показатели: доступность, надежность и качество коммуникации, а также доступность радиосети. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP5z5uLTtA

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, вымпелком, билайн