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Жена Байдена заявила, что ее супруг мог бы руководить США еще четыре года
Жена Байдена заявила, что ее супруг мог бы руководить США еще четыре года - РИА Новости, 15.01.2025
Жена Байдена заявила, что ее супруг мог бы руководить США еще четыре года
Жена президента США Джо Байдена Джилл уверена, что ее супруг смог бы руководить США еще четыре года. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:41:00+03:00
2025-01-15T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Жена президента США Джо Байдена Джилл уверена, что ее супруг смог бы руководить США еще четыре года. "Разумеется... Думаю, сейчас у него полное расписание. Он (и раньше - ред.) начинал утро с интервью и брифингов, и сейчас продолжает", - заявила Джилл Байден в интервью газете Washington Post в ответ на соответствующий вопрос. Байден в июле 2024 года вышел из предвыборной гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, к этому привело провальное выступление на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, впоследствии одержавшим победу на выборах. При этом действующий президент и его окружение долго настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать борьбу, а также нежелании отказываться от попытки переизбрания. В соцсетях и прессе на протяжении всего президентского срока Байдена обсуждаются его частые оговорки, падения и курьезные случаи. После провальных дебатов с избранным президентом США Дональдом Трампом большинство однопартийцев из Демократической партии призвали его выйти из президентской гонки на фоне опасений о том, что состояние его когнитивного и физического здоровья не позволит ему переизбираться на второй срок.
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в мире, сша, джилл байден, дональд трамп, джо байден, президентские выборы в сша
В мире, США, Джилл Байден, Дональд Трамп, Джо Байден, Президентские выборы в США
Жена Байдена заявила, что ее супруг мог бы руководить США еще четыре года
Жена Байдена Джилл заявила, что Джо Байден мог бы руководить США еще четыре года