Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии возмутились из-за ограничения на число кошек и собак в квартирах - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 15.01.2025 (обновлено: 14:41 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/bashkiriya-1993798365.html
В Башкирии возмутились из-за ограничения на число кошек и собак в квартирах
В Башкирии возмутились из-за ограничения на число кошек и собак в квартирах - РИА Новости, 15.01.2025
В Башкирии возмутились из-за ограничения на число кошек и собак в квартирах
Жители Башкирии массово обращаются в парламент региона из-за новых требований по содержанию домашних животных после того, как власти республики ограничили... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T10:47:00+03:00
2025-01-15T14:41:00+03:00
общество
константин толкачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588480287_0:201:3077:1932_1920x0_80_0_0_5f9edaf6d7fd6186d06fad87f3c44207.jpg
УФА, 15 янв — РИА Новости. Жители Башкирии массово обращаются в парламент региона из-за новых требований по содержанию домашних животных после того, как власти республики ограничили количество кошек и собак в квартирах, рассказали в пресс-службе госсобрания — курултая региона."В государственное собрание поступает большое количество обращений по вопросу содержания и выгула домашних животных. Больше всего вопросов сейчас вызывает ограничение количества собак и кошек, которых можно содержать в квартирах и частном секторе. Звонят даже жители других регионов. Действительно, в сфере ответственного обращения с животными появился ряд нововведений. Они установлены как законами, которые были приняты в Башкортостане в прошлом году, так и постановлением правительства республики о дополнительных требованиях", — приводятся слова спикера башкирского парламента Константина Толкачева. Он также отметил, что жителей Башкирии интересует вопрос бесплатного чипирования собак, но законопроект находится в работе и пока не принят. По его словам, эта тема уже вызвала интерес в обществе. "Это чувствительные вопросы для многих, в первую очередь для самих владельцев домашних животных и зоозащитников. К сожалению, мы видим, что есть некоторое недопонимание. Чтобы избежать домыслов и неправильных трактовок, надо дать четкие разъяснения. В ближайшее время проведем брифинг с приглашением профильных экспертов", — заключил он.На прошлой неделе правительство республики приняло постановление о новых нормативах по содержанию домашних животных, согласно которому в помещении в 18 квадратных метров разрешается иметь только одну большую собаку или двух кошек. Помимо этого, на 200 квадратах земельного участка можно содержать одну крупную или трех мелких собак.
https://ria.ru/20250113/zhivotnye-1993484081.html
https://ria.ru/20250111/moskva-1993252772.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588480287_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb85ba8c1dcefd1d8ca2775a62b8e993.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, константин толкачев
Общество, Константин Толкачев
В Башкирии возмутились из-за ограничения на число кошек и собак в квартирах

В Башкирии дадут разъяснения по новым правилам содержания кошек и собак

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДомашняя кошка
Домашняя кошка - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Домашняя кошка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 15 янв — РИА Новости. Жители Башкирии массово обращаются в парламент региона из-за новых требований по содержанию домашних животных после того, как власти республики ограничили количество кошек и собак в квартирах, рассказали в пресс-службе госсобрания — курултая региона.
"В государственное собрание поступает большое количество обращений по вопросу содержания и выгула домашних животных. Больше всего вопросов сейчас вызывает ограничение количества собак и кошек, которых можно содержать в квартирах и частном секторе. Звонят даже жители других регионов. Действительно, в сфере ответственного обращения с животными появился ряд нововведений. Они установлены как законами, которые были приняты в Башкортостане в прошлом году, так и постановлением правительства республики о дополнительных требованиях", — приводятся слова спикера башкирского парламента Константина Толкачева.
Сотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде играет с собаками - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Подмосковье запустило новый сервис по поиску потерявшихся домашних животных
13 января, 15:32
Он также отметил, что жителей Башкирии интересует вопрос бесплатного чипирования собак, но законопроект находится в работе и пока не принят. По его словам, эта тема уже вызвала интерес в обществе.
"Это чувствительные вопросы для многих, в первую очередь для самих владельцев домашних животных и зоозащитников. К сожалению, мы видим, что есть некоторое недопонимание. Чтобы избежать домыслов и неправильных трактовок, надо дать четкие разъяснения. В ближайшее время проведем брифинг с приглашением профильных экспертов", — заключил он.
На прошлой неделе правительство республики приняло постановление о новых нормативах по содержанию домашних животных, согласно которому в помещении в 18 квадратных метров разрешается иметь только одну большую собаку или двух кошек. Помимо этого, на 200 квадратах земельного участка можно содержать одну крупную или трех мелких собак.
Кошка из городского приюта на выставке - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год
11 января, 13:09
 
ОбществоКонстантин Толкачев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала