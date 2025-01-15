https://ria.ru/20250115/bashkiriya-1993798365.html

В Башкирии возмутились из-за ограничения на число кошек и собак в квартирах

В Башкирии возмутились из-за ограничения на число кошек и собак в квартирах - РИА Новости, 15.01.2025

В Башкирии возмутились из-за ограничения на число кошек и собак в квартирах

Жители Башкирии массово обращаются в парламент региона из-за новых требований по содержанию домашних животных после того, как власти республики ограничили... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T10:47:00+03:00

2025-01-15T10:47:00+03:00

2025-01-15T14:41:00+03:00

общество

константин толкачев

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УФА, 15 янв — РИА Новости. Жители Башкирии массово обращаются в парламент региона из-за новых требований по содержанию домашних животных после того, как власти республики ограничили количество кошек и собак в квартирах, рассказали в пресс-службе госсобрания — курултая региона."В государственное собрание поступает большое количество обращений по вопросу содержания и выгула домашних животных. Больше всего вопросов сейчас вызывает ограничение количества собак и кошек, которых можно содержать в квартирах и частном секторе. Звонят даже жители других регионов. Действительно, в сфере ответственного обращения с животными появился ряд нововведений. Они установлены как законами, которые были приняты в Башкортостане в прошлом году, так и постановлением правительства республики о дополнительных требованиях", — приводятся слова спикера башкирского парламента Константина Толкачева. Он также отметил, что жителей Башкирии интересует вопрос бесплатного чипирования собак, но законопроект находится в работе и пока не принят. По его словам, эта тема уже вызвала интерес в обществе. "Это чувствительные вопросы для многих, в первую очередь для самих владельцев домашних животных и зоозащитников. К сожалению, мы видим, что есть некоторое недопонимание. Чтобы избежать домыслов и неправильных трактовок, надо дать четкие разъяснения. В ближайшее время проведем брифинг с приглашением профильных экспертов", — заключил он.На прошлой неделе правительство республики приняло постановление о новых нормативах по содержанию домашних животных, согласно которому в помещении в 18 квадратных метров разрешается иметь только одну большую собаку или двух кошек. Помимо этого, на 200 квадратах земельного участка можно содержать одну крупную или трех мелких собак.

https://ria.ru/20250113/zhivotnye-1993484081.html

https://ria.ru/20250111/moskva-1993252772.html

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общество, константин толкачев