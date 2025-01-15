https://ria.ru/20250115/bank-1993903982.html

США частично разрешили операции с рядом российских банков

США частично разрешили операции с рядом российских банков - РИА Новости, 15.01.2025

США частично разрешили операции с рядом российских банков

США частично разрешили операции с рядом российских банков, включая "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-Банк", Сбербанк, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ,... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T18:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США частично разрешили операции с рядом российских банков, включая "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-Банк", Сбербанк, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ, следует из опубликованной лицензии американского минфина."За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные исполнительным указом 13662, в которых участвуют одно или несколько заблокированных лиц… разрешены", - указано в документе.Согласно приведенному перечню, запрет на операции частично снят с российских банков "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-Банк", Сбербанк, Совкомбанк, "Росбанк", ВЭБ и ВТБ, а также страховой компании "Ингосстрах".

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сша, экономика, газпромбанк, альфа-банк, сбербанк россии, россия, в мире