Рейтинг@Mail.ru
США частично разрешили операции с рядом российских банков - РИА Новости, 15.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 15.01.2025 (обновлено: 19:11 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/bank-1993903982.html
США частично разрешили операции с рядом российских банков
США частично разрешили операции с рядом российских банков - РИА Новости, 15.01.2025
США частично разрешили операции с рядом российских банков
США частично разрешили операции с рядом российских банков, включая "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-Банк", Сбербанк, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ,... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T18:54:00+03:00
2025-01-15T19:11:00+03:00
сша
экономика
газпромбанк
альфа-банк
сбербанк россии
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:233:1745:1215_1920x0_80_0_0_2c2a6f48fbb36f1a72a17d8bdb88e353.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США частично разрешили операции с рядом российских банков, включая "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-Банк", Сбербанк, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ, следует из опубликованной лицензии американского минфина."За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные исполнительным указом 13662, в которых участвуют одно или несколько заблокированных лиц… разрешены", - указано в документе.Согласно приведенному перечню, запрет на операции частично снят с российских банков "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-Банк", Сбербанк, Совкомбанк, "Росбанк", ВЭБ и ВТБ, а также страховой компании "Ингосстрах".
https://ria.ru/20250115/sanktsii-1993901740.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870353900_0:0:1621:1215_1920x0_80_0_0_c20a5e85719b307367e03132d2d41ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, экономика, газпромбанк, альфа-банк, сбербанк россии, россия, в мире
США, Экономика, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк России, Россия, В мире
США частично разрешили операции с рядом российских банков

Минфин США частично разрешил операции с девятью российскими банками

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. США частично разрешили операции с рядом российских банков, включая "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-Банк", Сбербанк, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ, следует из опубликованной лицензии американского минфина.
"За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные исполнительным указом 13662, в которых участвуют одно или несколько заблокированных лиц… разрешены", - указано в документе.
Согласно приведенному перечню, запрет на операции частично снят с российских банков "Санкт-Петербург", "Зенит", Газпромбанк, "Альфа-Банк", Сбербанк, Совкомбанк, "Росбанк", ВЭБ и ВТБ, а также страховой компании "Ингосстрах".
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Под новые санкции США попали 16 физических лиц и десятки компаний
Вчера, 18:42
 
СШАЭкономикаГазпромбанкАльфа-банкСбербанк РоссииРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала