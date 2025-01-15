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Врио главы Энергодара станет Максим Пухов - РИА Новости, 15.01.2025
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13:32 15.01.2025 (обновлено: 13:45 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/balitskiy-1993831513.html
Врио главы Энергодара станет Максим Пухов
Врио главы Энергодара станет Максим Пухов - РИА Новости, 15.01.2025
Врио главы Энергодара станет Максим Пухов
Врио главы Энергодара станет Максим Пухов, ныне занимающий должность первого заместителя ушедшего с поста главы города Эдуарда Сеновоза, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T13:32:00+03:00
2025-01-15T13:45:00+03:00
политика
энергодар
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Врио главы Энергодара станет Максим Пухов, ныне занимающий должность первого заместителя ушедшего с поста главы города Эдуарда Сеновоза, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Эдуард Николаевич Сеновоз покидает пост главы администрации городского округа Энергодар в связи с переходом на другое место работы... Временно исполняющим обязанности главы администрации Энергодара станет Максим Олегович Пухов, ныне занимающий должность первого заместителя главы", - написал Балицкий.Как сообщил губернатор, в ближайшее время депутаты городского совета рассмотрят заявление Сеновоза о досрочном прекращении полномочий. По словам главы региона, Пухов - "опытный управленец, который многие годы посвятил развитию атомной энергетики в России"."Благодарю Эдуарда Николаевича Сеновоза за работу. Уверен, его опыт и высокие компетенции и дальше послужат на благо Родины", - отметил Балицкий.
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политика, энергодар
Политика, Энергодар
Врио главы Энергодара станет Максим Пухов

Балицкий: врио главы Энергодара после ухода Сеновоза станет Максим Пухов

© Администрация города Полярные Зори/TelegramМаксим Пухов
Максим Пухов - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Администрация города Полярные Зори/Telegram
Максим Пухов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Врио главы Энергодара станет Максим Пухов, ныне занимающий должность первого заместителя ушедшего с поста главы города Эдуарда Сеновоза, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«
"Эдуард Николаевич Сеновоз покидает пост главы администрации городского округа Энергодар в связи с переходом на другое место работы... Временно исполняющим обязанности главы администрации Энергодара станет Максим Олегович Пухов, ныне занимающий должность первого заместителя главы", - написал Балицкий.
Как сообщил губернатор, в ближайшее время депутаты городского совета рассмотрят заявление Сеновоза о досрочном прекращении полномочий. По словам главы региона, Пухов - "опытный управленец, который многие годы посвятил развитию атомной энергетики в России".
"Благодарю Эдуарда Николаевича Сеновоза за работу. Уверен, его опыт и высокие компетенции и дальше послужат на благо Родины", - отметил Балицкий.
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