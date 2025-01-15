Врио главы Энергодара станет Максим Пухов
Балицкий: врио главы Энергодара после ухода Сеновоза станет Максим Пухов
Максим Пухов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Врио главы Энергодара станет Максим Пухов, ныне занимающий должность первого заместителя ушедшего с поста главы города Эдуарда Сеновоза, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
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"Эдуард Николаевич Сеновоз покидает пост главы администрации городского округа Энергодар в связи с переходом на другое место работы... Временно исполняющим обязанности главы администрации Энергодара станет Максим Олегович Пухов, ныне занимающий должность первого заместителя главы", - написал Балицкий.
Как сообщил губернатор, в ближайшее время депутаты городского совета рассмотрят заявление Сеновоза о досрочном прекращении полномочий. По словам главы региона, Пухов - "опытный управленец, который многие годы посвятил развитию атомной энергетики в России".
"Благодарю Эдуарда Николаевича Сеновоза за работу. Уверен, его опыт и высокие компетенции и дальше послужат на благо Родины", - отметил Балицкий.
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