https://ria.ru/20250115/balitskiy-1993831513.html

Врио главы Энергодара станет Максим Пухов

Врио главы Энергодара станет Максим Пухов - РИА Новости, 15.01.2025

Врио главы Энергодара станет Максим Пухов

Врио главы Энергодара станет Максим Пухов, ныне занимающий должность первого заместителя ушедшего с поста главы города Эдуарда Сеновоза, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T13:32:00+03:00

2025-01-15T13:32:00+03:00

2025-01-15T13:45:00+03:00

политика

энергодар

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Врио главы Энергодара станет Максим Пухов, ныне занимающий должность первого заместителя ушедшего с поста главы города Эдуарда Сеновоза, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Эдуард Николаевич Сеновоз покидает пост главы администрации городского округа Энергодар в связи с переходом на другое место работы... Временно исполняющим обязанности главы администрации Энергодара станет Максим Олегович Пухов, ныне занимающий должность первого заместителя главы", - написал Балицкий.Как сообщил губернатор, в ближайшее время депутаты городского совета рассмотрят заявление Сеновоза о досрочном прекращении полномочий. По словам главы региона, Пухов - "опытный управленец, который многие годы посвятил развитию атомной энергетики в России"."Благодарю Эдуарда Николаевича Сеновоза за работу. Уверен, его опыт и высокие компетенции и дальше послужат на благо Родины", - отметил Балицкий.

https://ria.ru/20241229/energodar-1991990051.html

энергодар

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, энергодар