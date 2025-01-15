https://ria.ru/20250115/avtovaz-1993848426.html

"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год

"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год - РИА Новости, 15.01.2025

"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год

АО "АвтоВАЗ" в случае постановки соответствующей задачи готов выпускать по 600-650 тысяч автомобилей Lada в год, работая в две смены, сообщил президент... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T14:54:00+03:00

2025-01-15T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. АО "АвтоВАЗ" в случае постановки соответствующей задачи готов выпускать по 600-650 тысяч автомобилей Lada в год, работая в две смены, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов журналистам."Если будет поставлена задача достичь планки 600 тысяч, мы достигнем. В 650 достигнем. В две смены", - сказал он.Глава компании также отметил, что по итогам январских каникул и модернизации была увеличена мощность и производительность конвейеров и теперь на одной линии может собираться две или даже три различные автомобильные платформы.

https://ria.ru/20241216/avtovaz-1989394972.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

автоваз, авто, максим соколов ("автоваз"), россия, экономика, максим соколов, lada vesta