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"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год - РИА Новости, 15.01.2025
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14:54 15.01.2025 (обновлено: 15:04 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/avtovaz-1993848426.html
"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год
"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год - РИА Новости, 15.01.2025
"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год
АО "АвтоВАЗ" в случае постановки соответствующей задачи готов выпускать по 600-650 тысяч автомобилей Lada в год, работая в две смены, сообщил президент... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:54:00+03:00
2025-01-15T15:04:00+03:00
автоваз
авто
максим соколов ("автоваз")
россия
экономика
максим соколов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. АО "АвтоВАЗ" в случае постановки соответствующей задачи готов выпускать по 600-650 тысяч автомобилей Lada в год, работая в две смены, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов журналистам."Если будет поставлена задача достичь планки 600 тысяч, мы достигнем. В 650 достигнем. В две смены", - сказал он.Глава компании также отметил, что по итогам январских каникул и модернизации была увеличена мощность и производительность конвейеров и теперь на одной линии может собираться две или даже три различные автомобильные платформы.
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автоваз, авто, максим соколов ("автоваз"), россия, экономика, максим соколов, lada vesta
АвтоВАЗ, Авто, Максим Соколов ("АвтоВАЗ"), Россия, Экономика, Максим Соколов, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год

Соколов: АвтоВАЗ готов выпускать по 650 тыс машин в год, если будет такая задача

"АвтоВАЗ", производство Lada на заводе в Санкт-Петербурге
АвтоВАЗ, производство Lada на заводе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
"АвтоВАЗ", производство Lada на заводе в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. АО "АвтоВАЗ" в случае постановки соответствующей задачи готов выпускать по 600-650 тысяч автомобилей Lada в год, работая в две смены, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов журналистам.
«
"Если будет поставлена задача достичь планки 600 тысяч, мы достигнем. В 650 достигнем. В две смены", - сказал он.
Глава компании также отметил, что по итогам январских каникул и модернизации была увеличена мощность и производительность конвейеров и теперь на одной линии может собираться две или даже три различные автомобильные платформы.
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АвтоВАЗАвтоМаксим Соколов ("АвтоВАЗ")РоссияЭкономикаМаксим СоколовLada Vesta
 
 
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