https://ria.ru/20250115/avtovaz-1993848426.html
"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год
"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год - РИА Новости, 15.01.2025
"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год
АО "АвтоВАЗ" в случае постановки соответствующей задачи готов выпускать по 600-650 тысяч автомобилей Lada в год, работая в две смены, сообщил президент... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T14:54:00+03:00
2025-01-15T14:54:00+03:00
2025-01-15T15:04:00+03:00
автоваз
авто
максим соколов ("автоваз")
россия
экономика
максим соколов
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878871445_22:0:1871:1040_1920x0_80_0_0_49f5b883aeed1f14bb14225f35e19f0d.png
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. АО "АвтоВАЗ" в случае постановки соответствующей задачи готов выпускать по 600-650 тысяч автомобилей Lada в год, работая в две смены, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов журналистам."Если будет поставлена задача достичь планки 600 тысяч, мы достигнем. В 650 достигнем. В две смены", - сказал он.Глава компании также отметил, что по итогам январских каникул и модернизации была увеличена мощность и производительность конвейеров и теперь на одной линии может собираться две или даже три различные автомобильные платформы.
https://ria.ru/20241216/avtovaz-1989394972.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878871445_253:0:1640:1040_1920x0_80_0_0_a434a6fb6094dbaa2d1e6be2219da11e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автоваз, авто, максим соколов ("автоваз"), россия, экономика, максим соколов, lada vesta
АвтоВАЗ, Авто, Максим Соколов ("АвтоВАЗ"), Россия, Экономика, Максим Соколов, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" заявил о готовности выпускать до 600-650 тысяч автомобилей в год
Соколов: АвтоВАЗ готов выпускать по 650 тыс машин в год, если будет такая задача