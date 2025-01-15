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В Калужской области школьный автобус съехал в кювет
В Калужской области школьный автобус съехал в кювет - РИА Новости, 15.01.2025
В Калужской области школьный автобус съехал в кювет
Школьный автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем в Калужской области, дети не пострадали, сообщило УМВД РФ по региону. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:08:00+03:00
2025-01-15T17:08:00+03:00
2025-01-15T17:08:00+03:00
происшествия
авто
калужская область
жуковский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Школьный автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем в Калужской области, дети не пострадали, сообщило УМВД РФ по региону. ДТП произошло около 14.00 мск в районе деревни Орехово Жуковского района. "По предварительной информации, произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля "Лада Ларгус", после чего школьный автобус съехал в кювет… В школьном автобусе находились девять детей с сопровождающим. По предварительной информации, дети в медицинской помощи не нуждаются", - информирует УМВД. По данным ведомства, при столкновении пострадал водитель "Лады".
https://ria.ru/20241111/bashkirija-1983140062.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, калужская область, жуковский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Калужская область, Жуковский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калужской области школьный автобус съехал в кювет
В Калужской области школьный автобус съехал в кювет, дети не пострадали