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В Калужской области школьный автобус съехал в кювет

В Калужской области школьный автобус съехал в кювет - РИА Новости, 15.01.2025

В Калужской области школьный автобус съехал в кювет

Школьный автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем в Калужской области, дети не пострадали, сообщило УМВД РФ по региону. РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T17:08:00+03:00

2025-01-15T17:08:00+03:00

2025-01-15T17:08:00+03:00

происшествия

авто

калужская область

жуковский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Школьный автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем в Калужской области, дети не пострадали, сообщило УМВД РФ по региону. ДТП произошло около 14.00 мск в районе деревни Орехово Жуковского района. "По предварительной информации, произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля "Лада Ларгус", после чего школьный автобус съехал в кювет… В школьном автобусе находились девять детей с сопровождающим. По предварительной информации, дети в медицинской помощи не нуждаются", - информирует УМВД. По данным ведомства, при столкновении пострадал водитель "Лады".

https://ria.ru/20241111/bashkirija-1983140062.html

калужская область

жуковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, калужская область, жуковский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)