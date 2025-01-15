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В Калужской области школьный автобус съехал в кювет - РИА Новости, 15.01.2025
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17:08 15.01.2025
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В Калужской области школьный автобус съехал в кювет
В Калужской области школьный автобус съехал в кювет - РИА Новости, 15.01.2025
В Калужской области школьный автобус съехал в кювет
Школьный автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем в Калужской области, дети не пострадали, сообщило УМВД РФ по региону. РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T17:08:00+03:00
2025-01-15T17:08:00+03:00
происшествия
авто
калужская область
жуковский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Школьный автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем в Калужской области, дети не пострадали, сообщило УМВД РФ по региону. ДТП произошло около 14.00 мск в районе деревни Орехово Жуковского района. "По предварительной информации, произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля "Лада Ларгус", после чего школьный автобус съехал в кювет… В школьном автобусе находились девять детей с сопровождающим. По предварительной информации, дети в медицинской помощи не нуждаются", - информирует УМВД. По данным ведомства, при столкновении пострадал водитель "Лады".
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калужская область
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происшествия, авто, калужская область, жуковский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Калужская область, Жуковский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калужской области школьный автобус съехал в кювет

В Калужской области школьный автобус съехал в кювет, дети не пострадали

© Фото : МВД 40/TelegramМесто происшествия, где школьный автобус съехал в кювет после столкновения с автомобилем в районе деревни Орехово Калужской области
Место происшествия, где школьный автобус съехал в кювет после столкновения с автомобилем в районе деревни Орехово Калужской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : МВД 40/Telegram
Место происшествия, где школьный автобус съехал в кювет после столкновения с автомобилем в районе деревни Орехово Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Школьный автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем в Калужской области, дети не пострадали, сообщило УМВД РФ по региону.
ДТП произошло около 14.00 мск в районе деревни Орехово Жуковского района.
«
"По предварительной информации, произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля "Лада Ларгус", после чего школьный автобус съехал в кювет… В школьном автобусе находились девять детей с сопровождающим. По предварительной информации, дети в медицинской помощи не нуждаются", - информирует УМВД.
По данным ведомства, при столкновении пострадал водитель "Лады".
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ПроисшествияАвтоКалужская областьЖуковский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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