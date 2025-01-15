https://ria.ru/20250115/avianosets-1993870357.html

Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на американский авианосец

Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на американский авианосец - РИА Новости, 15.01.2025

Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на американский авианосец

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в шестой раз с... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:16:00+03:00

2025-01-15T16:16:00+03:00

2025-01-15T16:17:00+03:00

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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в шестой раз с момента его прибытия в Красное море."Ракетные войска и беспилотные военно-воздушные силы вооруженных сил Йемена с помощью Всевышнего провели совместную военную операцию против американского авианосца USS Harry Truman и ряда его боевых кораблей в северной части Красного моря с использованием нескольких крылатых ракет и беспилотников при попытке организовать нападение на Йемен", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале."Эта атака является шестой с момента прибытия авианосца в Красное море", - уточнили хуситы.

https://ria.ru/20250114/khusity-1993737204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, сша, красное море