https://ria.ru/20250115/avianosets-1993870357.html
Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на американский авианосец
Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на американский авианосец - РИА Новости, 15.01.2025
Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на американский авианосец
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в шестой раз с... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T16:16:00+03:00
2025-01-15T16:16:00+03:00
2025-01-15T16:17:00+03:00
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в шестой раз с момента его прибытия в Красное море."Ракетные войска и беспилотные военно-воздушные силы вооруженных сил Йемена с помощью Всевышнего провели совместную военную операцию против американского авианосца USS Harry Truman и ряда его боевых кораблей в северной части Красного моря с использованием нескольких крылатых ракет и беспилотников при попытке организовать нападение на Йемен", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале."Эта атака является шестой с момента прибытия авианосца в Красное море", - уточнили хуситы.
https://ria.ru/20250114/khusity-1993737204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сша, красное море
В мире, Йемен, США, Красное море
Хуситы в Йемене заявили о новой атаке на американский авианосец
Хуситы в Йемене атаковали ракетами и дронами американский авианосец Harry Truman