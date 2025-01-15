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Посла России вызвали в МИД Армении - РИА Новости, 15.01.2025
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13:17 15.01.2025 (обновлено: 17:06 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/armeniya-1993829776.html
Посла России вызвали в МИД Армении
Посла России вызвали в МИД Армении - РИА Новости, 15.01.2025
Посла России вызвали в МИД Армении
Посла России Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении из-за телевизионного сюжета, пишет Sputnik Армения. РИА Новости, 15.01.2025
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Посла России Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении из-за телевизионного сюжета, пишет Sputnik Армения."По мнению армянских властей, в одном из репортажей были озвучены "искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения"", — говорится в публикации.В статье указали, что, как утверждают, армянские власти, в программе "Вести недели" 12 января вышел репортаж на тему армяно-азербайджанских отношений, открытия региональных коммуникаций и решения правительства Армении поддержать процесс вступления в Евросоюз.Дипломату в министерстве вручили ноту протеста.На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что членство Армении в Евросоюзе, о стремлении к которому объявил Ереван, несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС.Правительство Армении поддержало законодательную инициативу о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.
https://ria.ru/20250114/armeniya-1993742653.html
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в мире, армения, россия, ереван, сергей лавров, сергей копыркин, sputnik армения, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Сергей Лавров, Сергей Копыркин, Sputnik Армения, Евразийский экономический союз
Посла России вызвали в МИД Армении

Посла России Копыркина вызвали в МИД Армении из-за телесюжета

© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
МИД Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Посла России Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении из-за телевизионного сюжета, пишет Sputnik Армения.
«
"По мнению армянских властей, в одном из репортажей были озвучены "искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения"", — говорится в публикации.
В статье указали, что, как утверждают, армянские власти, в программе "Вести недели" 12 января вышел репортаж на тему армяно-азербайджанских отношений, открытия региональных коммуникаций и решения правительства Армении поддержать процесс вступления в Евросоюз.
Дипломату в министерстве вручили ноту протеста.
На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что членство Армении в Евросоюзе, о стремлении к которому объявил Ереван, несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС.
Правительство Армении поддержало законодательную инициативу о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Вашингтоне. 14 января 2025 - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Армения начала переговоры с США по атомному сотрудничеству
14 января, 22:22
 
В миреАрменияРоссияЕреванСергей ЛавровСергей КопыркинSputnik АрменияЕвразийский экономический союз
 
 
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