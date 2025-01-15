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Глава МИД Армении назвал подписание соглашения с США историческим событием - РИА Новости, 15.01.2025
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09:28 15.01.2025 (обновлено: 12:29 15.01.2025)
https://ria.ru/20250115/armeniya-1993778926.html
Глава МИД Армении назвал подписание соглашения с США историческим событием
Глава МИД Армении назвал подписание соглашения с США историческим событием - РИА Новости, 15.01.2025
Глава МИД Армении назвал подписание соглашения с США историческим событием
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян оставил запись в книге почетных гостей госдепартамента США, назвав историческим событием подписание документа об... РИА Новости, 15.01.2025
2025-01-15T09:28:00+03:00
2025-01-15T12:29:00+03:00
в мире
сша
армения
вашингтон (штат)
арарат мирзоян
энтони блинкен
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ЕРЕВАН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян оставил запись в книге почетных гостей госдепартамента США, назвав историческим событием подписание документа об армянско-американском стратегическом партнерстве. Во вторник вечером Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. "Мирзоян сделал запись в книге почетных гостей госдепартамента США, подчеркнув важность исторического события - подписания документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США как вехи, отражающей динамику развития отношений между двумя странами за последние годы", - сообщает пресс-служба армянского МИД. Он подчеркнул, что это событие обозначает путь к более глубокому сотрудничеству Еревана и Вашингтона. Ранее Мирзоян заявлял, что документ обеспечивает прочную основу двустороннему сотрудничеству и охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, усиление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и развитию высоких технологий.
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в мире, сша, армения, вашингтон (штат), арарат мирзоян, энтони блинкен
В мире, США, Армения, Вашингтон (штат), Арарат Мирзоян, Энтони Блинкен
Глава МИД Армении назвал подписание соглашения с США историческим событием

Мирзоян назвал подписание документа о партнерстве с США историческим событием

© Фото : Министерство иностранных дел Республики АрменияГлава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Вашингтоне. 14 января 2025
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Вашингтоне. 14 января 2025 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Республики Армения
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Вашингтоне. 14 января 2025
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ЕРЕВАН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян оставил запись в книге почетных гостей госдепартамента США, назвав историческим событием подписание документа об армянско-американском стратегическом партнерстве.
Во вторник вечером Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству.
"Мирзоян сделал запись в книге почетных гостей госдепартамента США, подчеркнув важность исторического события - подписания документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США как вехи, отражающей динамику развития отношений между двумя странами за последние годы", - сообщает пресс-служба армянского МИД.
Он подчеркнул, что это событие обозначает путь к более глубокому сотрудничеству Еревана и Вашингтона.
Ранее Мирзоян заявлял, что документ обеспечивает прочную основу двустороннему сотрудничеству и охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, усиление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и развитию высоких технологий.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Вашингтоне. 14 января 2025 - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Вчера, 06:19
 
В миреСШААрменияВашингтон (штат)Арарат МирзоянЭнтони Блинкен
 
 
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