https://ria.ru/20250115/armeniya-1993778926.html

Глава МИД Армении назвал подписание соглашения с США историческим событием

Глава МИД Армении назвал подписание соглашения с США историческим событием - РИА Новости, 15.01.2025

Глава МИД Армении назвал подписание соглашения с США историческим событием

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян оставил запись в книге почетных гостей госдепартамента США, назвав историческим событием подписание документа об... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T09:28:00+03:00

2025-01-15T09:28:00+03:00

2025-01-15T12:29:00+03:00

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ЕРЕВАН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян оставил запись в книге почетных гостей госдепартамента США, назвав историческим событием подписание документа об армянско-американском стратегическом партнерстве. Во вторник вечером Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. "Мирзоян сделал запись в книге почетных гостей госдепартамента США, подчеркнув важность исторического события - подписания документа о стратегическом партнерстве между Арменией и США как вехи, отражающей динамику развития отношений между двумя странами за последние годы", - сообщает пресс-служба армянского МИД. Он подчеркнул, что это событие обозначает путь к более глубокому сотрудничеству Еревана и Вашингтона. Ранее Мирзоян заявлял, что документ обеспечивает прочную основу двустороннему сотрудничеству и охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, усиление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и развитию высоких технологий.

https://ria.ru/20250115/armeniya--1993764010.html

сша

армения

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в мире, сша, армения, вашингтон (штат), арарат мирзоян, энтони блинкен