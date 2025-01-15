Армения и США создадут группу по контролю над экспортом товаров
Армения и США создадут группу по контролю над товарами двойного назначения
Флаг Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 янв - РИА Новости. Армения и США намерены создать рабочую группу по контролю над экспортом товаров двойного назначения, говорится в тексте документа о двустороннем стратегическом партнерстве.
Во вторник вечером глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству,
"Армения и США намерены инициировать создание рабочей группы для усиления контроля над экспортом товаров двойного назначения, координации ... и обмена информацией. Армения и США также намерены инициировать совместный диалог по вопросу расширения доступа работающих в Армении надежных компаний к технологиям, контролируемым министерством торговли США", - указано в документе, опубликованном на сайте армянского МИД.
Там же отмечается, что Ереван и Вашингтон изучат стратегические возможности для увеличения объемов двусторонней торговли и инвестиций.
"Учитывая важность устойчивого и безопасного энергетического сектора, Армения и США намерены изучить возможности диверсификации и роста производства и поставок энергии в Армении, включая разработку гражданской ядерной энергетической программы, соответствующей самым высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения", - говорится в документе. Помимо этого, стороны намерены приложить усилия по значительному увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Армении, обеспечению связей с региональными и европейскими рынками.
"Признавая важность диверсификации торговли для решения проблемы продовольственной безопасности и содействия экономическому росту, Армения и США намерены изучить возможности сотрудничества в сферах, способствующих развитию торговли сельскохозяйственной продукцией... Учитывая проблемы, связанные с отсутствием выхода к морю и ограниченным доступом Армении к мировым торговым рынкам, Армения и Соединенные Штаты намерены углублять сотрудничество для интеграции Армении в более широкие региональные транспортные сети", - отмечается в документе.