https://ria.ru/20250115/armeniya--1993764010.html

Армения и США создадут группу по контролю над экспортом товаров

Армения и США создадут группу по контролю над экспортом товаров - РИА Новости, 15.01.2025

Армения и США создадут группу по контролю над экспортом товаров

Армения и США намерены создать рабочую группу по контролю над экспортом товаров двойного назначения, говорится в тексте документа о двустороннем стратегическом... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T06:19:00+03:00

2025-01-15T06:19:00+03:00

2025-01-15T06:20:00+03:00

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ЕРЕВАН, 15 янв - РИА Новости. Армения и США намерены создать рабочую группу по контролю над экспортом товаров двойного назначения, говорится в тексте документа о двустороннем стратегическом партнерстве. Во вторник вечером глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству, "Армения и США намерены инициировать создание рабочей группы для усиления контроля над экспортом товаров двойного назначения, координации ... и обмена информацией. Армения и США также намерены инициировать совместный диалог по вопросу расширения доступа работающих в Армении надежных компаний к технологиям, контролируемым министерством торговли США", - указано в документе, опубликованном на сайте армянского МИД. Там же отмечается, что Ереван и Вашингтон изучат стратегические возможности для увеличения объемов двусторонней торговли и инвестиций. "Учитывая важность устойчивого и безопасного энергетического сектора, Армения и США намерены изучить возможности диверсификации и роста производства и поставок энергии в Армении, включая разработку гражданской ядерной энергетической программы, соответствующей самым высоким стандартам ядерной безопасности и нераспространения", - говорится в документе. Помимо этого, стороны намерены приложить усилия по значительному увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Армении, обеспечению связей с региональными и европейскими рынками. "Признавая важность диверсификации торговли для решения проблемы продовольственной безопасности и содействия экономическому росту, Армения и США намерены изучить возможности сотрудничества в сферах, способствующих развитию торговли сельскохозяйственной продукцией... Учитывая проблемы, связанные с отсутствием выхода к морю и ограниченным доступом Армении к мировым торговым рынкам, Армения и Соединенные Штаты намерены углублять сотрудничество для интеграции Армении в более широкие региональные транспортные сети", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20250114/armeniya-1993742653.html

https://ria.ru/20250114/armeniya-1993738947.html

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в мире, армения, сша, энтони блинкен, министерство торговли сша